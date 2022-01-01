Искусственный человек

Больше половины людей хотели бы получить бессмертие при помощи кибертехнологий
В Основном законе может появиться статья, гарантирующая право на бессмертие
Духовный лидер буддистов поддержал идею создания российского "Аватара"
Созданный в России киборг непременно будет коммунистом, уверены в Америке
Известие о работе над российским "Аватаром" взволновало мировое сообщество
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