На предполетной пресс-конференции на Байконуре члены новой экспедиции на МКС рассказали чем для них пахнет космос. Ответы оказались неожиданными.

На Байконуре состоялась предполетная пресс-конференция, в ходе которой экипаж очередной экспедиции на МКС ответил на неожиданный вопрос. Чем пахнет Вселенная рассказали российский космонавт Сергей Рязанский и американский астронавт Рэндольф Брезник.

"Космос пахнет сваркой. Очень металлический озоновый запах, как когда газовая сварка идет. Вот этим пахнет открытый космос", – рассказал Сергей Рязанский.

Рэндольф Брезник по-своему чувствует запах космоса. Американцу кажется, что Вселенная пахнет едой. "После выхода в открытый космос, когда мы открываем люк, – это невероятный запах, который можно сравнить с грибным крем-супом", – поделился своим гастрономическим впечатлением астронавт.

Перед началом предполетной встречи с журналистами стало известно, что утверждены основной и дублирующий составы экспедиции. В основной команде летят россиянин Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи. В дублирующем составе утверждены россиянин Александр Мисуркин, американец Марк Ванде Хай и японец Норисигэ Канаи. Экспедиция стартует с Байконура в 18:41 московского времени 28 июля 2017 года. Ракета-носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-05" уже ждут на "Гагаринском" старте космодрома.