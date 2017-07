Microsoft подписала смертный приговор легендарной программе

В последнем обновлении Fall Creators Update для системы Windows 10 программа Paint отмечена как "устаревшая", передает The Guardian. Как правило, это означает, что приложение со временем исчезнет из базовой комплектации операционной системы. Не исключено, что его удалят уже после ближайшего обновления Windows, передает The Guardian.

Корпорация Microsoft планирует заменить это приложение программой Paint 3D – аналогом легендарного графического редактора. В его обновленной версии у пользователей появится возможность работать над трехмерными изображениями и совмещать их с двухмерными картинками. Впрочем, кроме названия у этих двух приложений не будет практически ничего общего.

Goodbye Microsoft Paint. Even though I'd never use you, You'll still be missed. pic.twitter.com/0nufiIqwFD