Microsoft подписала смертный приговор легендарной программе

Корпорация Microsoft откажется от легендарного графического редактора Paint в следующих обновлениях системы. Таким образом, приложение "прожило" в Windows около 32 лет.

В последнем обновлении Fall Creators Update для системы Windows 10 программа Paint отмечена как "устаревшая", передает The Guardian. Как правило, это означает, что приложение со временем исчезнет из базовой комплектации операционной системы. Не исключено, что его удалят уже после ближайшего обновления Windows, передает The Guardian.

Корпорация Microsoft планирует заменить это приложение программой Paint 3D – аналогом легендарного графического редактора. В его обновленной версии у пользователей появится возможность работать над трехмерными изображениями и совмещать их с двухмерными картинками. Впрочем, кроме названия у этих двух приложений не будет практически ничего общего.

Goodbye Microsoft Paint. Even though I'd never use you, You'll still be missed. pic.twitter.com/0nufiIqwFD — CosmoManiaBruce (@CosmoManiaBruce) 24 июля 2017 г.

Сотрудники Microsoft приняли подобное решение из-за того, что Paint, который появился еще в операционной системе Windows 1.0, морально устарел. Прежде всего пользователей не устраивал малый функционал этой программы. Несмотря на то, что редактор несколько раз глобально обновлялся, его возможности все равно оставались несопоставимы даже с такими бесплатными аналогами, как Paint.NET.

Многие пользователи Сети выразили свои соболезнования в связи с такой важной, по их мнению, потерей. Напоследок они нарисовали несколько изображений в память об "устаревшем" приложении. Некоторые из них и вовсе потребовали от Microsoft отказаться от их затеи. "Если вы хотите убить Paint, то сначала вам придется убить меня. Один на один, на кулаках, выбирайте время и место", – написал в социальной сети Twitter пользователь Alva Majo.

Microsoft is planning to kill off Paint after 32 years https://t.co/S8ESDLgFms — The Guardian (@guardian) 24 июля 2017 г.

Отметим, что Paint действительно часто выручала пользователей в самых разных ситуациях. Программа помогала как при экстренной необходимости обработать фотографию, так и при желании скоротать время при отсутствии других занятий.

В заключение отметим, что в новом обновлении Microsoft также откажется от System Image Backup Solution. Разработчики посоветовали пользователям пользоваться для создания резервной копии системы аналогичными программами сторонних разработчиков. Также из Microsoft 10 исчезнут почтовый клиент Outlook Express и приложение для работы с текстовыми файлами Reader app.