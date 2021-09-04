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Сонник
К чему снятся яблоки

К чему снятся яблоки

Сновидение о яблоках является в целом хорошим предзнаменованием, поскольку яблоко – символ мудрости и благополучия. Спящего ждет успех в работе, денежная стабильность и гармония в личной жизни. Но есть различные трактования этого сна.
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Для того, чтобы понять, к чему снятся яблоки, следует обратиться к сонникам. Например, к чему снятся яблоки девушке? Согласно предсказаниям разных сонников, яблоки могут обещать молодой особе безоблачную семейную жизнь или материнство.

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К чему снятся яблоки замужней женщине? Если семейным представительницам прекрасного пола приснился весенний сад, предвещающий богатый урожай плодов, то ее ждет материнство. Вкусные фрукты говорят о счастье и благополучном периоде жизни.

Сонник Миллера

Видеть во сне красные яблоки на деревьях в зеленой листве — благоприятно для спящего. Если вам снится, что вы едите порченые яблоки — этот сон не сулит добра. Спелые яблоки на дереве — настало время осуществления ваших надежд.

К чему снятся яблоки на земле? Такой сон означает, что вам причинят вред фальшивые друзья и льстецы. Гнилые яблоки сулят бесплодные усилия.

Фото: Oleksiy Maksymenko / imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Сонник Фрейда

Яблоки в данной трактовке являются символом женской груди. Крупные и красивые яблоки во сне говорят о вашем пристрастии к дамам с большим бюстом. Если во сне вы ели сочное, спелое яблоко, означает, что ваши попытки к сближению с кем-то тщетны. Видеть во сне червивые яблоки – ваша "вторая половина" внушает вам серьезные опасения.

Фото: m3 / http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Яблоки по соннику Ванги

Обрывать яблоки с веток во сне – значит, что под влиянием происходящих вокруг событий вы почувствуете необходимость постигнуть суть земных явлений. Есть яблоко во сне — наяву вы станете мудрее, когда познакомитесь с человеком старше вас.

Червивое яблоко для сновидца означает, что вы получите ложную информацию, и если не продумаете свои дальнейшие действия, то проиграете. Сон, в котором вы режете яблоко на дольки — предсказывает вам заблуждение, за которое вы будете расплачиваться.

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Фото: imagebroker / Michaela Begsteiger / www.globallookpress.com
Автор: 4 сентября 2021, 04:20 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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