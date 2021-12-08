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Сонник
К чему снится козел

К чему снится козел

Зачастую наши сновидения неоднозначны. Именно к таким причисляется видение сна с этим животным. "Дни.ру" узнали, к чему снится козел.
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Данное животное — символ осуществления идеи, мечты, давно задуманных дел. Но, с другой стороны, сны с ним означают проблемы, конфликты или хлопоты. Для того чтобы понять, к чему снится козел, нужно вспомнить детали видения.

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К чему снится козел женщине

Образ козы является для девушек благоприятным. Коза символизируют домашний очаг, семейный уют. Видеть во сне козла – не очень хороший знак.

Он предупреждает об опасностях, исходящих от мужчин. Видеть статного козла с густой, черной шерстью — знакомство с красивым парнем. Обольститель много наобещает, но до брака дело не дойдет. Если беременной женщине снится козел, то это предрекает возможность выкидыша, тяжелые роды. Видеть в сновидении крупного козла с ветвистыми рогами — вы значимая фигура среди знакомых мужчин.

Сонник Фрейда

К чему снится козел, рассказывает сонник Фрейда. Кататься на козле — остерегайтесь необдуманных поступков, импульсивных решений. Возможны нападки со стороны недоброжелателей.

Некоторые задаются вопросом: к чему снится козел с рогами? Бодающийся козел — неожиданная ссора, скандал среди родственников. Если животное напало на сновидца — у вас появился недоброжелатель.

Сонник Ванги

Данный сонник неблагоприятно трактует козла во сне. Он трактует образ животного, как появление злого духа и упадок моральных ценностей. Видеть в сновидении козла, который блеет, означает встречу со сластолюбивым или злым старым человеком.

Бежать от козла и испытывать боязнь перед ним во сне — изменившаяся сексуальная жизнь не приносит радости, причиняет дискомфорт. Видеть, как вы ведете козла, привязанного к веревке — вы слишком обольщаетесь насчет себя и считаете себя хорошим человеком.

Сонник Миллера

К чему снится козел по Миллеру? Данный сонник говорит о том, что этот символ означает тесную связь с предками и единение с природой. Наблюдать за потасовкой нескольких козлов во сне — поход в заведение или клуб закончится большими неприятностями.

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Фото: pixabay.com
Автор: 8 декабря 2021, 23:58 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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