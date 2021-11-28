К чему снятся горы

Толкование сна о горах может разниться в зависимости от их высоты и ощущений сновидца.

Сонник Ванги

Горы снятся как символ препятствия. Подниматься в гору во сне может означать покорение трудных высот в реальной жизни. Если восхождение прошло успешно, скоро стоит ждать удачу. Чем дольше вы пробыли во сне на горе, тем сложнее будет преодоление в реальности. Горы снятся женщине – нужно подождать, скоро произойдет что-то хорошее. Гора осыпается во сне, могут разрушиться планы и цели. Горы и море снятся к удаче и успехам в делах.

Сонник Лоффа

Горы символизируют величие и препятствие. Ощущение свободы в горах означает, что в жизни вы редко прислушиваетесь к чужому мнению. Пересекать горы во сне может означать, что скоро вам придется попрощаться с кем-то из знакомых. Заснеженные вершины снятся к хорошему, это один из лучших вариантов снов с горами. Если вы поднимаетесь на гору и можете видеть вершину, скоро вас ждет успех, к которому вы долго шли.

Современный сонник

Горы снятся к сложной и долгой работе. Снежные вершины означают, что в делах ждет неудача. Подъем на году означает серьезные трудности на пути к цели, если вершина достигнута, цель тоже будет завоевана через старания. Прогулка в горах сулит прибыль и достаток. Спускаться с горы во сне – избавление от проблем на работе. Голая гора без растительности сулит опасность. Если горы снятся женщине, ей стоит обратить внимание на своего возлюбленного и их отношения.