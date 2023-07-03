Собянин открыл серию голосований в "Активном гражданине" за новые творческие кружки и секции

Как изменилась внучка Гурченко Тесты Моника Белуччи о новом романе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисеГорько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе

Лента новостей

Понедельник 3 июля

13:00Как солистка Artik & Asti справилась с травлей в школе 12:43Лариса Долина спела дуэтом с внучкой Александрой 12:20Оставила тут дачу и квартиру: вдова Этуша покинула Москву 12:00Отключили от аппарата ИВЛ: Появились свежие данные о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова 11:40В 55% вторичных квартир нет ремонта 11:20"Так на Решетову похожа": Алсу вышла в свет вся в черном после слухов о разводе 10:40Эксперты объяснили популярность перегородок из гипсокартона 10:20"Его боятся до сих пор": Волкову внесли в "черный" список из-за покойного Лимонова 10:00"Расписан каждый час": Лидию Федосееву-Шукшину перевели в реабилитационный центр 09:40"Ехал, как на казнь": Лужина оправдалась за отправленного в интернат сына 09:40Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку 09:20Россияне рассматривают недвижимость как источник дохода к пенсии 09:00"Счастье любит тишину": Прилучного и Брутян раскритиковали из-за публичной демонстрации чувств 08:20Реакцию подопытной шимпанзе на реальный мир сняли на видео 08:00Врач рассказал о методе спасения кожи от солнечных ожогов 06:40Как воспитать счастливого ребенка 04:24Топ 3 операции, которыми часто недовольны пациенты 02:27Кто такие медиаторы и как они спасают браки в России 00:13Как сделать образ эффектным с помощью аксессуаров? 22:08Психолог посоветовал семейным парам отдыхать раздельно 20:135 типов мужчин, с которыми не лучше не строить отношения 18:13Николай Дроздов поделился трудностями после тяжелой травмы: Не могу полноценно дышать 17:27Диана Гурцкая провела 40 дней на кладбище после смерти мужа 16:22"Из-за состояния здоровья": куда пропал Борис Корчевников 13:44"Как будто беременная": Анна Семенович раскритиковали за фото в купальнике 13:16Дочь Любови Полищук откровенно рассказала об отношениях с братом Алексеем Макаровым 10:42"Я стала старой": Регина Тодоренко не смогла сдержать слез 08:05Anti-age терапия: 5 биохаков для того, чтобы выглядеть моложе 06:12Очевидцы сняли на видео редкое природное явление 04:20Семейный выход: Появившаяся на публике Джоли с детьми удивила внешним видом 02:42Стадо коров одержало победу над тигром (Видео) 00:23Почему многие не могут начать? Синдром самозванца или ложное представление о своей жизни 00:00"Ростовская подкова": названо новое чудо света в трех часах езды от Москвы 22:34Офтальмолог дал совет по подбору солнцезащитных очков и линз 20:18Слава, Киркоров, Климова: кто из звезд шоу-бизнеса имеет цыганские корни 19:52Бузова обратилась к потенциальным ухажерам во время тренировки 18:24Пластический хирург оценил внешность изменившейся Пугачевой 17:17Филиппа Киркорова втянули в скандал на модном показе 16:38Сияет ярче бриллиантов: Светлана Ходченкова восхитила своим образом 16:31Бородина с иронией ответила на вопрос о замужестве и смене фамилии 15:50Тайны семейной жизни Даны Борисовой: почему она не может забыть бывшего 15:07Новый тренд от Лолиты: как достичь идеальной внешности без пластики 14:00Ужасные условия: Татьяна Васильева рассказала о жизни внуков в Германии 12:40Полина Гагарина раскрыла правду о своем женатом бойфренде 11:13Сябитова рассказала о способе найти свою любовь без помощи сайтов для знакомств 10:44Басков влюбился в загадочную брюнетку 08:43"Наводит на мысли о пластике": Хирург оценил изменения во внешности Пугачевой 06:30"Сделали еще популярнее": почему Высоцкая хранит молчание после критики 04:48В каких городах больше всего апартаментов 02:25В 36% новостройках Москвы потолки выше 3 м
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин открыл серию голосований в "Активном гражданине" за новые творческие кружки и секции

Собянин открыл серию голосований в "Активном гражданине" за новые творческие кружки и секции
95

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан выбрать направления для новых кружков, секций и курсов.

Активные граждане Москвы вот уже девять лет принимают непосредственное участие в решение важнейших вопросов, связанных с жизнью многомиллионного мегаполиса. Помогает им в этом одноименный сервис, запущенный столичными властями в 2014 году для прямого диалога с горожанами.

Электронные опросы на портале "Активный гражданин" помогают, например, определить названия станций метро, улиц или скверов, решить другие насущные вопросы. Так, мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан выбрать направления для новых кружков, секций и курсов.

Об открытии серии голосований на цифровом портале градоначальник сообщил активным гражданам на в своем телеграмм-канале. Политик подчеркнул, что идеи исходили от участников программы поддержки бизнеса "Деловые москвичи: культура".

"Москвичи выберут, какие новые творческие кружки, секции и курсы появятся уже этой осенью в столице", – отметил Сергей Собянин.

По его словам, на портале "Активный гражданин" жителям столицы предоставлен выбор 58 проектов в шести категориях. Решение организационных вопросов, в том числе, подбор пространств и привлечение аудитории, берет на себя город.

Выбирать можно варианты из следующих категорий: музыка и вокал, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, театр и хореография, видео и фотография, литература, а также более узкие сферы.

3 июля 2023, 12:40
Фото: mos.ru
Telegram-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Собянин: К столичной системе 112 подключены более 230 служб

Продолжение: Собянин: К столичной системе 112 подключены более 230 служб

Сергей Собянин рассказал о московских компаниях – победителях конкурса перспективных российских брендов
Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Собянин: К столичной системе 112 подключены более 230 служб

Собянин: К столичной системе 112 подключены более 230 служб
Система работает по принципу одного окна. К 112 подключены более 230 служб: полиция, спасатели, скорая помощь, пожарные, префектуры, аварийно-восстановительные службы и другие.

Собянин: В Москве продолжится масштабное благоустройство набережных

Собянин: В Москве продолжится масштабное благоустройство набережных
Пространства у воды стали популярными местами для отдыха. Протяженность набережных в Москве – около 170 километров.

Врач рассказал о методе спасения кожи от солнечных ожогов

Врач рассказал о методе спасения кожи от солнечных ожогов
Медик рассказал, как получить максимум удовольствия от пребывания на солнце и не нажить проблем. Лето в самом разгаре, а это значит, что самое время позаботиться о последствиях солнечного воздействия на свой организм.

Кто такие медиаторы и как они спасают браки в России

Кто такие медиаторы и как они спасают браки в России
Юрист рассказала, как медиаторы предоставляют свои услуги для семейных пар. Институт семьи и брака в России постоянно трансформируется и усовершенствуется.

Психолог посоветовал семейным парам отдыхать раздельно

Психолог посоветовал семейным парам отдыхать раздельно
Как выяснилось, совместный отдых не всегда идет на пользу семейным отношениям. В каждой семье рано или поздно наступает кризис отношений.

Выбор читателей

01/07СбтФилиппа Киркорова втянули в скандал на модном показе 02/07ВскДочь Любови Полищук откровенно рассказала об отношениях с братом Алексеем Макаровым 01/07СбтСлава, Киркоров, Климова: кто из звезд шоу-бизнеса имеет цыганские корни 01/07СбтУжасные условия: Татьяна Васильева рассказала о жизни внуков в Германии 02/07Вск"Как будто беременная": Анна Семенович раскритиковали за фото в купальнике 02/07Вск"Из-за состояния здоровья": куда пропал Борис Корчевников