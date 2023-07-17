Собянин рассказал о новых образовательных и спортивных объектах в Орехово-Борисове Южном

Школа на 825 учеников откроется к новому учебному году.



В районе Ясеневой улицы в Орехово-Борисово Южном построили несколько жилых домов – школа необходима будущим жителям. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что кабинеты образовательного учреждения оснастили современным оборудованием, обустроили лабораторно-исследовательские комплексы и мастерские. Также в школе будет IT-полигон, кабинеты программирования и робототехники.

Здание приспособили для маломобильных учеников. В школе оборудовали лифты, тактильные указатели и пандусы.

Рядом с образовательным учреждением уже работает детский сад. Скоро в районе появится спортивный центр с бассейном, уточнил Собянин.

Мэр столицы ранее рассказал о новых школах, детсадах и поликлиниках в трех округах Москвы. В Ховрине по новому московскому стандарту заработала детская поликлиника, на Волоколамском шоссе построили школу на 1,1 тысячи учеников и два детских сада, а в Беговом реконструируют многопрофильный медицинский центр.