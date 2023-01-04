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Общество
Собянин рассказал о планах по строительству дорог на 2023 год

Собянин рассказал о планах по строительству дорог на 2023 год

Ежегодно в Москве строится 100 километров дорог, включая мосты, тоннели и эстакады. Об итогах 2022 года и планах на 2023-й рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
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В 2022 году в эксплуатацию сдано 91,6 километра дорог, 24 искусственных сооружения и 14 пешеходных переходов. Об этом градоначальник сообщил в своем блоге.

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 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Завершилась реконструкция пересечения МКАД с Осташковским шоссе. В наступившем году закончатся работы на Алтуфьевской развязке, уточнил Собянин.

По словам мэра, важнейшим объектом 2022 года стал Московский скоростной диаметр (МСД) на участке от Бусиновской развязки до Косинской эстакады. Трасса длиной 40 километров соединила крупнейшие магистрали столицы и улучшила транспортное обслуживание 26 районов с населением более 2,5 миллиона человек, рассказал градоначальник.

В 2023 году завершится строительство южного участка МСД. Это позволит в два раза сократить перепробег транспорта с юга на северо-запад, в полтора раза с северо-запада на восток, на 30% разгрузятся МКАД, Садовое и Третье транспортное кольца.

В наступившем году МСД свяжут с федеральной трассой "М-12" "Москва – Нижний Новгород – Казань". Также планируется завершить строительство южного дублера Кутузовского проспекта, что значительно улучшит транспортную ситуацию в западных районах столицы, добавил Собянин.

С 2011 года в Москве построили более 1,1 тысячи километров дорог, 331 искусственное сооружение, 274 внеуличных перехода.

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Автор: 4 января 2023, 15:01 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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