Эпатажная выходка Богомолова Коронавирус - статистика Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Это большая утрата": Талызина скорбит об уходе Домогарова
"Отказ от родителя": психика дочки извращенца Панина не выдерживает
47 лет в фиктивном браке: всплыла грязная тайна Винокура
"Повторное заражение": плачевный результат вечеринки певицы МакSим
партнеры
Вторник
16 ноября
Лента новостей
02:14
Как в 1973 году под Москвой разбился самолет из Грузии
00:10
День святого великомученика Георгия: что нельзя делать 16 ноября 2021 года
22:05
Украина примет участие в сертификации "Северного потока – 2"
22:05
Огромная потеря веса: исхудавший Слепаков шокировал своим видом
21:38
Возбудивший народ Костюшкин объявил о получении звания Народного артиста
21:32
Сбившей троих детей в Подмосковье девушке вынесли приговор
21:18
Лукашенко бьет по внутренним проблемам Польши и Литвы – украинский эксперт Якушик
20:49
Извивающаяся перед камерой Тарханова поразила народ
20:41
В Москве водитель иномарки попал в ДТП из-за плохого самочувствия и погиб
20:21
Житель Подмосковья организовал в своем доме подпольную оружейную мастерскую
20:14
Цой сравнила себя с помолодевшей Пугачевой в мини-юбке
19:45
"Я в шоке": народ не поверил показавшему маму Авербуху
19:19
"Страшные вещи": помощник тяжелобольного Гаркалина ответил на слухи об ампутации руки
19:04
Обвиненный в предательстве Пригожин набросился на известную певицу: Просто маразм
18:50
Виновата "мышка": Вскрылись истоки вражды Петросяна и Коклюшкина
18:36
"Отступать некуда": Лукашенко о решении начать газовую блокаду Европы
18:20
"Получилось глупо": Борисова оправдалась за громкую ложь
17:45
Избавившаяся от тирана-отца Бритни Спирс впервые появилась на публике
17:31
Под Кемеровом 2 фуры протаранили легковую машину
17:06
Григорьев-Апполонов унизил соперника на глазах у толпы
17:00
Тимошенко заявила об угрозе войны на Украине
16:48
"Дешевка, мразота": Кулецкую поймали на грязной лжи
16:33
"Слава богу": Посиневшая Семенович заявила о беременности
16:29
Купившего себе белоснежный гроб Шуру выставили дураком
16:28
"Придется ампутировать": появились шокирующие новости о состоянии Гаркалина
16:24
Мишустин назвал уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России
16:23
С позором изгнанная из турецкого отеля Волочкова плюнула в злопыхателей
16:13
Из Останкинской телебашни эвакуировали 150 человек
15:48
Плюнувшая в памятник Джигарханяна Цымбалюк-Романовская сделала громкое заявление
15:40
"Приехал тити делать": Пришлепнутый разводом экс-супруг Бородиной ложится под нож
15:39
Обнародован страшный диагноз покрытой синяками Елизаветы II: Слабеет на глазах
15:33
Облившая помоями Бузову 66-летняя Копенкина вышла на люди в стрингах
15:09
Три развода, первенец в 54 года и тайны: как на самом деле живет Ингеборга Дапкунайте
15:09
Молодой красавец-актер: раскрыто имя возможного любовника Кристины Асмус
14:58
Цымбалюк-Романовская плюнула на могильный памятник Джигарханяна: Испортили репутацию!
14:49
"Будет малыш!": Макеева навязала мужу-алиментщику лишний рот
14:48
"Манижа хочет больше": певица обвела жениха вокруг пальца?
14:47
"Это катастрофа!": бывшая жена Шаляпина вмешалась в скандал с изгнанной из театра Бузовой
14:40
"Это нормально": закомплексованная Кудрявцева призналась в ретуши своих снимков
14:29
Эксперт назвал минусы квартир в домах под реновацию
14:25
Обрюзгший Круз вызвал оторопь: Раздуло как жабу
14:18
Глава Центробанка назвала виновных в росте инфляции в России
14:15
"Подаю в суд": Пригожин намерен расквитаться с облившим его грязью Руссо
14:09
Итоги переписи: подсчитана численность населения Подмосковья
14:02
Не дает жениться: почему Рудковская встала между Биланом и его невестой
13:59
"До гробовой доски": Вышвырнутая из дома вдова Проскурина забросила могилу мужа
13:50
Миддлтон заменила Елизавету II после новости о тяжелом состоянии: Слезы и воспоминания
13:47
"Перенес достойно": вскрылись подробности состояния Гаркалина после операции
13:35
Внебрачные дети, случайные связи и молоденькая жена: как сложилась жизнь актера Анатолия Журавлева
13:27
Это не от падения: у госпитализированной с острой болью Бородиной нашли новые травмы
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ненавижу простой народ": знающая себе цену Собчак плюнула в россиян
"Подпортила карму": Пересильд прокляли после глупых слов о больных детях
"Как не стыдно": Знаменитой актрисе врезали за плевок в Бузову
"Будет малыш!": Макеева навязала мужу-алиментщику лишний рот
Облившая помоями Бузову 66-летняя Копенкина вышла на люди в стрингах
Раздвинувшую ноги пьяную Волочкову с позором выгнали из турецкого отеля
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Как в 1973 году под Москвой разбился самолет из Грузии

Как в 1973 году под Москвой разбился самолет из Грузии

Летевший из Грузии пассажирский лайнер Ту-104Б потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Домодедово.
прочитано 249 раз

Советская гражданская авиация была одной из самых надежных и безопасных в мире. Но и в ней не обходилось без трагедий. Одна из них произошла 48 лет назад, 7 декабря 1973 года. В московском аэропорту Домодедово потерпел крушение пассажирский лайнер Ту-104Б, выполнявший рейс в столицу СССР из Кутаиси (Грузия). Жертвами трагедии стали 16 человек.

ПО ТЕМЕ

В 1975 году на станции Купавна под Москвой потерпела крушение электричка: погибли 18 человек

 Катастрофы СССР

Сюжеты Катастрофы СССР

Лайнер вылетел из Кутаиси в 15:41. Спустя полчаса с экипажем связался диспетчер из Воронежа и сообщил о плохих погодных условиях в Московской воздушной зоне. Экипажу самолета было предложено выбрать запасной аэродром.

Пилоты выбрали Минеральные воды, где осуществили посадку в 18:37. Там они приняли на борт еще нескольких пассажиров до столицы.

После улучшения погоды в Московской воздушной зоне экипаж получил разрешение на взлет, что и было выполнено в 20:43. На борту находилось 68 пассажиров, в том числе один ребенок.

В Домодедово небо было затянуто облаками, стояла дымка, а видимость не превышала трех километров. В 22:02 Ту-104Б вошел в Московскую зону и начал медленно снижаться. Через 21 минуту лайнер достиг высоты 400 метров и начал выполнять третий разворот.

В 22:26 от диспетчера было получено указание сделать четвертый разворот. В результате маневров лайнер отклонился вправо на 10-15 градусов.

При последнем развороте отклонение составило 30-45 градусов. В итоге крыло самолета зацепило землю в 135 метрах от торца взлетно-посадочной полосы.

Ту-104Б продолжил снижаться и столкнулся с землей передней стойкой шасси. После этого лайнер достиг взлетно-посадочной полосы, ударился передней стойкой шасси, носовой частью фюзеляжа и начал разрушаться. Основная часть корпуса загорелась.

Непосредственно в момент катастрофы погибли 5 членов экипажа и 7 пассажиров. Позже в больнице скончались еще четыре человека. Общее количество жертв составило 16 человек, ранения различной степени тяжести получил 41 пассажир.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: ru.wikipedia.org / Anthony Ivanoff
16 ноября 2021, 02:14

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Рухнула она, а стыдно мне": Бузова публично опозорилась

Певица попыталась обратить все в шутку
Шоу-бизнес

"Перенес достойно": вскрылись подробности состояния Гаркалина после операции

Деталями поделился друг актера
Шоу-бизнес

Всплыли детали страшного состояния изувеченного Руссо: Опухоль и проблемы с органами

Артист перенес множество операций
Шоу-бизнес

Это не от падения: у госпитализированной с острой болью Бородиной нашли новые травмы

Ведущая разболелась

Гороскоп

Никакого мини и нарядов в полоску: в чем встречать новый 2022 год, чтобы он прошел удачно
Любимчики судьбы: астролог назвал имена людей, которым крупно повезет в ноябре, декабре и январе
11 ноября все изменится: три знака зодиака, для которых дата станет решающей
Обречены на разрыв: 5 пар знаков зодиака, которым не суждено быть вместе

Здоровье

Мишустин назвал уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России
За сутки в России выявили 38 420 новых случаев коронавируса
В Тюмени от коронавируса умер месячный ребенок
Среди привитых от ковида россиян разыграют деньги и котят

Спорт

Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей
Российская гимнастка Севастьянова показала голую грудь
Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью

Регионы

Житель Подмосковья организовал в своем доме подпольную оружейную мастерскую
Итоги переписи: подсчитана численность населения Подмосковья
Под Оренбургом мужчина жестоко убил жену и маленького ребенка
Житель Подмосковья натравил бойцовского пса на женщину
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+