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В 1975 году на станции Купавна под Москвой потерпела крушение электричка: погибли 18 человек

В 1975 году на станции Купавна под Москвой потерпела крушение электричка: погибли 18 человек

На подмосковной станции Купавна Горьковского железнодорожного направления электричка пригородного сообщения врезалась в грузовой состав. В результате аварии погибли 18 человек, десятки получили ранения.
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Произошедшее 5 сентября 1975 года столкновение стало одной из самых серьезных железнодорожных катастроф в истории СССР.

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В этот день на станции проводились плановые технические работы. С санкции поездного диспетчера электромеханик выключил из централизации стрелки съезда 2/4, которые располагались между главными путями. Выключение было оформлено в журнале с соответствующими записями.

Затем механик надел на стрелочную рукоятку выключенных стрелок красный колпачок. Однако как позже выяснило следствие, работник станции забыл удалить из пульта контрольные лампочки положения стрелок, что могло привести в замешательство дежурного по станции.

После этого старший стрелочник отправился с курбельной рукояткой (применяется для ручного перевода централизованных стрелок) перевести стрелки съезда. Стрелку №2 он перевел, а №4 оставил в прежнем состоянии.

Дежурный по станции не проконтролировал выполненную работу, поскольку, как выяснилось позже, находился в состоянии алкогольного опьянения. Таким образом, были поставлены под удар следовавшие навстречу друг другу составы.

Вскоре пришла команда пропустить по главному пути пассажирский поезд Электрогорск – Москва, состоявший из 10 вагонов. Дежурный по станции, не убедившись в правильной настройке стрелок, открыл светофор для пропуска состава.

Пассажирский поезд подошел к станции, остановился для входа и выхода пассажиров, а затем в 15:06 снова начал движение. В это же время к Купавне приближался грузовой поезд из 22 вагонов с щебнем. Из-за неправильно настроенных стрелок состав Электрогорск – Москва, разогнавшись, влетел прямо в грузовой поезд.

От удара головной вагон пассажирского поезда отбросило в сторону. Сошедшие с рельсов грузовые вагоны смяли третий и четвертый вагоны пассажирского электропоезда.

В страшной катастрофе погибли 18 человек, 35 получили ранения разной степени тяжести. Из-за возникшего месива искореженных вагонов движение по участку было прервано на 17 часов. Все виновные, в том числе начальник станции, были впоследствии привлечены к уголовной ответственности.

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Фото: commons.wikimedia.org / Smiley.toerist (CC BY-SA 3.0)
Автор: 11 сентября 2021, 04:09

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