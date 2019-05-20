Российский университет транспорта добавит абитуриентам 10 баллов к ЕГЭ
Со следующего года всем, кто был финалистом номинации
"Транспорт. Пути сообщения моей страны", предоставить 10 баллов дополнительно
при поступлении в Российский университет транспорта", – рассказал ректор вуза
Александр Климов, выступая на площадке Мастерской управления "Сенеж" во время
официальной церемонии закрытия XVI Всероссийского конкурса молодежных авторских
проектов и проектов в сфере образования "Моя страна – моя Россия".
На конкурс, посвященный транспорту, было представлено более 150 работ, из них 25 прошли в финал. В списке финалистов номинации "Транспорт" также оказались молодые энтузиасты из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Севастополя, Волгограда, Сургута, Иркутска, Хабаровска и других российских регионов. Возраст участников – от 14 до 30 лет.
По словам Климова, развитие транспортной отрасли зависит от молодежи. "Мы и дальше вместе с Министерством транспорта России будем поддерживать эту номинацию и представлять экспертов", – подчеркнул он.
В проектах номинации "Транспорт. Пути сообщения моей страны" было отражено множество актуальных тем. Среди них – современные ресурсоемкие технологии, развитие городского транспорта, инновационная дорожная инфраструктура, а также вопросы безопасности.
Оценивали работы эксперты из Российского университета транспорта. Они уделяли особое внимание возможному эффекту от представленных проектов, в первую очередь в рамках задач, сформулированных президентом в майских указах и соответствующих нацпроектах. Об этом заявил координатор номинации "Транспорт. По дорогам моей страны" Михаил Кленов.
Победителями конкурса в транспортной номинации стали представители Волгоградской области, Москвы, Саратовской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Кроме того, особую оценку получил проект "Сервис интеллектуального анализа "РЖД – Агрегатор", который представил студент Российского университета транспорта Николай Чередников.
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