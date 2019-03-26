Милонов пригрозил раздеться до трусов
Новость об увольнении учительницы возмутила чиновника. Он утверждает, что подобные снимки не могут быть основанием для отстранения от работы. По мнению депутата, педагоги – обычные люди, которые имею право ездить на отдых и фотографироваться в купальном костюме. "Люди обычно плавают в купальниках, а если кто это делает в тулупе, то как раз его надо проверить на психическую вменяемость", – заявил Виталий Милонов.
Но чтобы сформировать объективную оценку ситуации, следует услышать мнение второй стороны – руководителя учебного заведения. Чиновник предположил, что администрация школы могла найти нарушения в работе учительницы, а снимок в купальнике лишь стал последней каплей.
Если же выяснится, что преподаватель пострадала из-за безобидного снимка, то депутат готов устроить акцию в поддержку Татьяны Кувшинниковой и сфотографироваться в плавках на пляже в начале весны. "И если все так, как утверждает педагог, то я сам готов подписать письмо в ее защиту, устроить флешмоб и сфотографироваться на пляже в купальных костюмах в начале весны", – цитирует Виталия Милонова агентство НСН.
Ранее учительница рассказала, что не собирается возвращаться в общеобразовательную школу после инцидента. Педагог уже получила несколько предложений от частных заведений. "В частной школе мне предложили работать, и в художественную можно. Я же по второму образованию художник, я портреты на заказ пишу, гравюры делать могу", – приводит ее слова "Говорит Москва".
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