"Что за дела?": Собчак взорвалась из-за увольнения за купальник

Известная телеведущая поддержала учительницу, которой пришлось уволиться после публикации фотографии в купальнике. Пост появился несколько часов назад в Telegram-канале Ксении Собчак.



Журналистка рассказала о неприятном инциденте, который произошел в барнаульской школе. Все началось с того, что преподаватель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова разместила в открытом доступе фотографию, на которой она запечатлена в купальном костюме.

Этот снимок не понравился родителям школьников, и они обратились с жалобой к директору. Руководитель заведения не встала на защиту педагога, а вместо этого обрушилась на нее с критикой и назвала пятном на репутации школы. Учительницу затравили коллеги, и женщина была вынуждена написать заявление об увольнении.

Ксения Собчак считает, что администрация школы не имеет права судить о компетенции преподавателя по его одежде. По мнению журналистки, специалисты не должны лишаться работы из-за подобной мелочи. "Что это за дела? Разве платье как-то влияет на компетенцию преподавателя? Почему из-за такой тупости люди лишаются любимой работы?" – написала возмущенная телеведущая.

Министр образования Алтайского края также выступил в защиту Татьяны Кувшинниковой. Максим Костенко напомнил, что фотография была сделана зимой. "Татьяна – спортсменка. Она участвует в организации, которая занимается моржеванием", – пояснил он. Чиновник отметил, что школам нужны учителя, которые пропагандируют здоровый образ жизни, и пообещал предоставить пострадавшей достойные вакансии, передает "Говорит Москва".