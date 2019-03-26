"Что за дела?": Собчак взорвалась из-за увольнения за купальник
Журналистка рассказала о неприятном инциденте, который произошел в барнаульской школе. Все началось с того, что преподаватель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова разместила в открытом доступе фотографию, на которой она запечатлена в купальном костюме.
Этот снимок не понравился родителям школьников, и они обратились с жалобой к директору. Руководитель заведения не встала на защиту педагога, а вместо этого обрушилась на нее с критикой и назвала пятном на репутации школы. Учительницу затравили коллеги, и женщина была вынуждена написать заявление об увольнении.
Ксения Собчак считает, что администрация школы не имеет права судить о компетенции преподавателя по его одежде. По мнению журналистки, специалисты не должны лишаться работы из-за подобной мелочи. "Что это за дела? Разве платье как-то влияет на компетенцию преподавателя? Почему из-за такой тупости люди лишаются любимой работы?" – написала возмущенная телеведущая.
Министр образования Алтайского края также выступил в защиту Татьяны Кувшинниковой. Максим Костенко напомнил, что фотография была сделана зимой. "Татьяна – спортсменка. Она участвует в организации, которая занимается моржеванием", – пояснил он. Чиновник отметил, что школам нужны учителя, которые пропагандируют здоровый образ жизни, и пообещал предоставить пострадавшей достойные вакансии, передает "Говорит Москва".
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Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
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