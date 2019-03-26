Мясоед сгрыз свиную голову на глазах у веганов
Противник веганства, YouTube-блогер Sv3rige убежден, что это "человеческая жестокость". Активист устроил акцию протеста на фестивале, который проходил в Брайтоне 23-24 марта.
"Мы сделали это, а нас всего было восемь, потому что веганство – это недоедание. Вы не можете получить более 15 питательных веществ из растений. Некоторые из нас – бывшие веганы, которые заболели из-за этого", – пояснил свои действия Sv3rige журналистам.
Вокруг мужчины, который откусывал куски от сырой свиной головы, собрались активисты-веганы. Они, как выяснилось, тоже подготовились и продемонстрировали блогеру таблички с надписями "Мясо – это убийство", "Это не еда, это насилие".
Организаторы VegFest, на который прибыли около десяти тысяч человек, заявили, что ожидали подобных акций – противники веганства устраивают их на каждом фестивале. Они не ограничиваются свиными головами – в ход идет и говядина. Некоторые протестующие предпочитают свежую печень.
Противники веганства все же испортили настроение организаторам фестиваля веганов, который прошел в Брайтоне 11-й раз. Те вызвали полицию. Однако стражи порядка ограничились предупреждением мясоедам.
Исполнитель заявил, что сломя голову не побежит
Певец обеспокоил поклонников новой фотографией
Музыкант коротает время, фотографируясь с поклонниками
По мнению подписчиков, звезда годится девочке в бабушки
Популярные темы форума
Был секс, но встречаться не предложил
Сказал, что ему нужна девственница
Мужчины не ценят хорошего отношения
Крутит на минет.
Постоянно мерзнут ноги
Чем вы занимались, когда были в декрете?
Куриная диета
Таблетки для экстренной контрацепии
3 сигареты в день много?
Как выгнать мигрантов из страны
Колоть губы во время беременности
Что подарить бабушке на день рождения?
Может ли девушка сделать первый шаг?
Нашла первый седой волос
Подруга специально нагнетает
Боюсь признаться, что у меня другой
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Сказал, что ему нужна девственница
Какой самый точный тест на беременность?
Почему русские женщины себя не любят?
Медовая диета
Любить или быть любимым?
Беременность перед месячными
Косметология творит чудеса
Помощь гадалки, нужно ли это?
Ранняя беременность
Поболтаем?
Диета на воде эффективность
Какая самая лучшая диета?
Ушел к другу и завис на две ночи