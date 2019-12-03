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Общество

В России недовольны выдачей паспортов жителям Донбасса

Фото: www.globallookpress.com
Пока на Украине выходят из себя из-за самого факта выдачи паспортов с российским гражданством жителям Донбасса, в России высказывают недовольство тем, как организован сам процесс. На проблемы обратили внимание ведущие Владимир Соловьев и Анна Шафран.
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За получение российского паспорта жители Донбасса должны заплатить государственную пошлину в размере трех тысяч рублей. Таким образом, для семьи из трех человек потребуется уже девять тысяч рублей.

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Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

"Почувствуйте, что за сумма, учитывая размер тамошних зарплат", – на своей странице в "Телеграм" обратила внимание писатель, историк и журналист Анна Шафран. "Неудивительно, что процесс получения паспортов несколько затормозился", – добавила она.

Ведущая рассказала, что этой теме – проблемам в организации процесса выдачи российских паспортов жителям Донбасса – был посвящен эфир программы "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым на радиостанции "Вести FM".

"А почему жители Донбасса вообще должны платить эту пошлину? Почему ее не отменить или не создать в таком случае специальный фонд, который решал бы эту проблему? Это так мы встречаем соотечественников из-под пуль и блокады? Собираем русских людей? И решаем попутно вопросы демографии?", – процитировала Анна Шафран выступление ведущего. "Правильные вопросы задает Владимир Рудольфыч", – заключила журналистка.

Напомним, ранее в разговоре с "Дни.ру" член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько заметил, что массовое получение российских паспортов жителями Донбасса стало их ответом на действия Киева, фактически лишившего простых людей основных прав человека, в том числе – права на жизнь.

Также он назвал верхом цинизма предложение Владимира Зеленского переехать в Россию тем жителям Донецкой и Луганской областей, которые уже обзавелись российским гражданством. "В принципе, жители Донбасса не против уйти из Украины. Но они хотят уйти оттуда вместе со своими домами, со своими семьями и со своей землей", – подчеркнул эксперт.

Автор: 3 декабря 2019, 18:33

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