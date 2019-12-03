В России недовольны выдачей паспортов жителям Донбасса

Пока на Украине выходят из себя из-за самого факта выдачи паспортов с российским гражданством жителям Донбасса, в России высказывают недовольство тем, как организован сам процесс. На проблемы обратили внимание ведущие Владимир Соловьев и Анна Шафран.

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