"Это ж до какой степени надо утратить базовый инстинкт самосохранения и память о недавних событиях?" – на своей странице в "Телеграме" прокомментировала рост энтузиазма в Киеве из-за объявления об увеличении военной помощи со стороны НАТО Анна Шафран. Она напомнила, что это далеко не первый раз, когда Североатлантический альянс пытается использовать другие страны в качестве антироссийского тарана.
"В 2008 году Грузия была по максимуму экипирована американским оружием. Помогло им это в Южной Осетии? Нет, не помогло, и только добрая воля России позволила режиму Саакашвили сохраниться", – напомнила журналист. Она подчеркнула, что в случае повторения агрессии Москва вряд ли сделает еще один жест доброй воли.
Накачка Украины американским оружием – занятие более бесперспективное, чем вооружение Грузии. "ВСУ пять лет не могут ничего сделать с народными республиками", – напомнила Шафран. По ее словам, в случае агрессии со стороны Украины России даже не понадобиться вводить войска. "Достаточно будет ракет, как это уже много лет делают американцы", – уверена она.
Недавно Макрон сказал, что мозг НАТО умер.— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) November 29, 2019
Сегодня Эрдоган предложил Макрону для начала проверить, не умер ли его собственный мозг.
МИД Франции уже вызвал турецкого дипломата, назвав это оскорблением.
Всё же не хватает Украины в НАТО. Процесс распада ускорился бы в разы.
"Как можно не понимать, что военная помощь от НАТО – это предложение стать пушечным мясом? Украинцы, вы что, правда хотите быть пушечным мясом?" – обратилась ведущая к гражданам Незалежной, приветствующим опасную идею НАТО.
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