Идея НАТО об увеличении военной помощи Грузии и Незалежной вызвала заметное воодушевление у украинцев. Писатель и журналист Анна Шафран посоветовала им умерить пыл и вспомнить о судьбе пойманных на тот же крючок грузин.

"Это ж до какой степени надо утратить базовый инстинкт самосохранения и память о недавних событиях?" – на своей странице в "Телеграме" прокомментировала рост энтузиазма в Киеве из-за объявления об увеличении военной помощи со стороны НАТО Анна Шафран. Она напомнила, что это далеко не первый раз, когда Североатлантический альянс пытается использовать другие страны в качестве антироссийского тарана.

"В 2008 году Грузия была по максимуму экипирована американским оружием. Помогло им это в Южной Осетии? Нет, не помогло, и только добрая воля России позволила режиму Саакашвили сохраниться", – напомнила журналист. Она подчеркнула, что в случае повторения агрессии Москва вряд ли сделает еще один жест доброй воли.

Накачка Украины американским оружием – занятие более бесперспективное, чем вооружение Грузии. "ВСУ пять лет не могут ничего сделать с народными республиками", – напомнила Шафран. По ее словам, в случае агрессии со стороны Украины России даже не понадобиться вводить войска. "Достаточно будет ракет, как это уже много лет делают американцы", – уверена она.

Недавно Макрон сказал, что мозг НАТО умер.

Сегодня Эрдоган предложил Макрону для начала проверить, не умер ли его собственный мозг.

МИД Франции уже вызвал турецкого дипломата, назвав это оскорблением.

Всё же не хватает Украины в НАТО. Процесс распада ускорился бы в разы. — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) November 29, 2019

"Как можно не понимать, что военная помощь от НАТО – это предложение стать пушечным мясом? Украинцы, вы что, правда хотите быть пушечным мясом?" – обратилась ведущая к гражданам Незалежной, приветствующим опасную идею НАТО.