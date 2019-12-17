Раскрыто тайное стремление США

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев рассказал о желании США обеспечить свое военное превосходство в мире. Эксперты считают, что за этим стоит другое стремление, которое американские власти стараются лишний раз не афишировать.

Михаил Горбачев выразил уверенность в том, что задача по обеспечению единоличного военного превосходства в современных условиях не только опасна, но и невыполнима. Однако многие сомневаются, что подобные "мелочи" остановят Вашингтон.

"У американских политиков есть идея-фикс: изменить стратегический баланс сил между США и Россией в пользу США. Таким образом, американские технократы считают, что с помощью систем устрашения – ракет средней и меньшей дальности – они смогут сохранить свое лидерство, которое они катастрофическими темпами утрачивают", – цитирует НСН ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина. Он добавил, что военную мощь Вашингтон попытается превратить в инструмент усиления собственной переговорной позиции по всем проблемам на геополитической арене.

Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству pic.twitter.com/skHIF9wkOc — Светлана Цапакинa (@a16080368) December 17, 2019

Ракеты средней и меньшей дальности выполнят также важную функцию по окончательному закрепощению европейцев. "Если эти ракеты будут размещены в Европе, то Европа становится заложником российско-американских отношений. Американцы будут шантажировать европейцев риском развязывания широкомасштабной войны между США и Россией на территории Европы", – уверен эксперт.

Можно сказать, что тайным стремлением США является желание повернуть время вспять, "отмотать" назад несколько десятилетий и привести мир в состояние, в котором он был во времена холодной войны и гонки вооружений. В успехе этого предприятия многие специалисты сомневаются. Однако, опасаются они, в погоне за своей целью американцы могут спровоцировать другие проблемы.