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Общество

Ученые назвали средний возраст диагностики рака

Фото: www.globallookpress.com
Стал известен средний возраст диагностики рака в России. Ученые дали конкретные цифры.
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В Российском обществе клинической онкологии сообщили, что основная возрастная группа – пожилые люди.  Исследователи отметили, что критические показатели достигаются в старшем возрасте, когда организм уже не справляется с нагрузкой, а иммунитет слабеет. Именно тогда начинают расти опухоли.

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Как отмечает РИА ФАН, для мужчин средний возраст диагностики рака составил 64,9 года, для женщин – 64,2 года. Разница незначительна, однако показатели говорят о том, что мужчины в нашей стране испытывают стресс чаще женщин. Когда организм находится в состоянии напряжения, снижается местный иммунитет и образуются раковые клетки.

"Злокачественные опухоли в целом и рак в частности – это чаще всего болезнь накопления молекулярных нарушений, которое достигает критического значения и начинает приводить к формированию опухолей в старшей возрастной группе", – пояснил результаты исследования эксперт Российского общества клинической онкологии помощи Федор Моисеенко в интервью RT

Телеканал "360" подчеркивает, что чаще всего рак молочной железы обнаруживают у женщин в возрасте от 60 до 74 лет. Онкологию легких – у 65-летних россиян, злокачественные опухоли прямой кишки – в 66,6 года, а рак желудка – у мужчин в 65, у женщин в 70.

"Нет ничего удивительного в скачке заболеваемости у лиц старшего возраста. Факторы риска для этих опухолей чаще всего спорадические (непостоянные. – Прим. ред.) и связаны с вредными привычками, особенностями питания", – рассказал эксперт Российского общества онкологов Илья Покатаев.

Автор: 28 октября 2019, 10:12

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