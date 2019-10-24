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Врачи отказались лечить умирающую от рака известную артистку

Анна Самохина. Фото: www.globallookpress.com
Анна Самохина была одной из самых красивых актрис отечественного кинематографа. Артистка умерла в 2010 году в возрасте 47 лет от рака желудка. По словам друга знаменитости, Самохина, скрывая свой диагноз даже от близких, лишила себя шанса на выздоровление.
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Продюсер Константин Кулешов называет себя лучшим другом Анны Самохиной. Артистка была крестной матерью его детей. Между тем о страшной болезни подруги он узнал чуть ли не последним.

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Ток-шоу "Пусть говорят"

Сюжеты Ток-шоу "Пусть говорят"

"Я абсолютно случайно узнал от нашей общей подруги актрисы, которая играла с ней в спектакле "Виновник торжества" во втором составе, что Аня лежит в онкологическом центре", – рассказал продюсер в студии "Пусть говорят".

По словам Кулешова, у Самохиной был один из самых агрессивных видов рака – саркома. "Она в ноябре узнала, что больна, и 8 февраля она уже умерла. Буквально через три месяца", – с горечью сообщил продюсер.

Константин Кулешов считает, что артистка сделала большую ошибку, не заявив о своем диагнозе публично. Он уверен, что звезда лишила себя помощи.

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Публикация от Анна Самохина (@actrees_anna_samohina)

"Когда человека пытаются оградить и всячески скрыть эту информацию, таким образом, по моему скромному мнению, его лишают шанса на альтернативные методы выздоровления, коих немало мы знаем. И у меня лично как минимум восемь таких примеров, людей, которые вылечились благодаря тому, что они рассказали об этом. Если бы они не рассказали, они бы тихо умерли. А сейчас они живы и здоровы", – рассказал Кулешов.

Друг артистки жалеет, что слишком поздно узнал о ее недуге. Продюсер считает, что мог бы продлить жизнь Анны Самохиной.

"Очень трудно бороться с психологическим окружением родных и врачей. Даже медицина от нее отказалась. Врачи сказали Анне: "Мы не можем вам помочь. И химию делать не можем, потому что вы, скорее всего, можете сразу после нее умереть". А для того, чтобы победить онкологию, должен быть комплексный подход, одно без другого не работает. В первую очередь у человека должно быть желание жить", – отметил друг Анны Самохиной.

24 октября 2019, 18:12

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