Врачи отказались лечить умирающую от рака известную артистку

Анна Самохина была одной из самых красивых актрис отечественного кинематографа. Артистка умерла в 2010 году в возрасте 47 лет от рака желудка. По словам друга знаменитости, Самохина, скрывая свой диагноз даже от близких, лишила себя шанса на выздоровление.

Продюсер Константин Кулешов называет себя лучшим другом Анны Самохиной. Артистка была крестной матерью его детей. Между тем о страшной болезни подруги он узнал чуть ли не последним.

"Я абсолютно случайно узнал от нашей общей подруги актрисы, которая играла с ней в спектакле "Виновник торжества" во втором составе, что Аня лежит в онкологическом центре", – рассказал продюсер в студии "Пусть говорят".

По словам Кулешова, у Самохиной был один из самых агрессивных видов рака – саркома. "Она в ноябре узнала, что больна, и 8 февраля она уже умерла. Буквально через три месяца", – с горечью сообщил продюсер.

Константин Кулешов считает, что артистка сделала большую ошибку, не заявив о своем диагнозе публично. Он уверен, что звезда лишила себя помощи.

"Когда человека пытаются оградить и всячески скрыть эту информацию, таким образом, по моему скромному мнению, его лишают шанса на альтернативные методы выздоровления, коих немало мы знаем. И у меня лично как минимум восемь таких примеров, людей, которые вылечились благодаря тому, что они рассказали об этом. Если бы они не рассказали, они бы тихо умерли. А сейчас они живы и здоровы", – рассказал Кулешов.

Друг артистки жалеет, что слишком поздно узнал о ее недуге. Продюсер считает, что мог бы продлить жизнь Анны Самохиной.

"Очень трудно бороться с психологическим окружением родных и врачей. Даже медицина от нее отказалась. Врачи сказали Анне: "Мы не можем вам помочь. И химию делать не можем, потому что вы, скорее всего, можете сразу после нее умереть". А для того, чтобы победить онкологию, должен быть комплексный подход, одно без другого не работает. В первую очередь у человека должно быть желание жить", – отметил друг Анны Самохиной.