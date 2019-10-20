Названа причина обрушения Крымского моста

Гидрогеолог, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар изложил свою версию того, что же на самом деле случилось с переносом запуска железнодорожных перевозок. Эксперт убежден, что строительство переправы осуществлялось с серьезными нарушениями строительных норм, что, по его мнению, повлекло цепь сопутствующих проблем. Специалист заявил, что мост неминуемо рухнет и даже назвал причину "грядущей катастрофы".
"В СССР был СНиП (строительные нормы) – это основы, по которым все строилось. Нарушение СНиП приводило к уголовной ответственности. Так вот, в этих правилах было написано, что в сейсмических районах арочные мосты могут строиться только на скальном основании. <...> Представьте себе, если хлопнет грязевой вулкан, глина поднимется выше и уйдет из-под опоры, и опора рухнет. Она же стоит пятками на глине, и это довольно серьезная вещь на самом деле", – цитирует Медовара украинское издание "Обозреватель". Специалист добавил, что пока мост будет стоять, проблемы будут только усугубляться.
Напомним, ранее стало известно, что из-за найденной строителями древнегреческой усадьбы запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли на июнь следующего года. Ситуация на переправе обрадовала украинцев. Заявление об античной находке местные журналисты назвали "нелепым объяснением".
На древнее поселение строители наткнулись в ноябре прошлого года. Оно относится к четвертому веку до нашей эры, установили эксперты. Из-за ценной находки трассировку Крымского моста было решено передвинуть на 140 метров южнее.
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