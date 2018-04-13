Создатель "Новичка" объяснил внезапное выздоровление Скрипалей
В день отравления Скрипалей в Великобритании стоял туман, пояснил Мирзаянов. По его словам, применить "Новичок" в условиях влажности мог только идиот, пишет РИА ФАН.
"Вещество применили в Англии 4 марта, где стоял туман – капельки воды в воздухе. Только идиоту может прийти в голову такая мысль. Это была большая ошибка", – сказал он. Вероятно, именно поэтому Скрипали так быстро пошли на поправку.
Химик добавил, что чистый яд могли изготовить только в специальной лаборатории и высококвалифицированном центре. Дилетант, по его мнению, этого сделать точно не мог. "Скрипали получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала", – подчеркнул Мирзаянов.
Ранее Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) был опубликован доклад, согласно которому при покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было использовано токсичное химическое вещество, называемое "Новичком". Авторы отчета отметили, что отравляющее вещество имело высокую чистоту.
К такому заключению они пришли исходя из того, что в субстанции практически не было примесей, передает телеканал "360". В документе уточняется, что название и состав выявленного вещества содержатся в полном докладе секретариата, который доступен лишь членам организации.
Напомним, эксперты подтвердили применение токсичного вещества при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По заявлению официального представителя МИДа Марии Захаровой, российские дипломаты успели ознакомиться только с краткой версией доклада ОЗХО о происшествии в Солсбери.
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