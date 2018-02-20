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Общество

В московском метро эскалатор убил 8 пассажиров

Фото: wikipedia.org
Московский метрополитен всегда отличался своей надежностью и безопасностью. Но трагедии с человеческими жертвами случались и в столичной подземке. Одна из них произошла 17 февраля 1982 года на станции "Авиамоторная" Калининской линии.
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Пять часов вечера, обычный московский будничный день. Многие уже закончили работать и шли по направлению к метро.

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Станция "Авиамоторная" располагается на востоке города рядом с крупными заводами и промышленными зонами. Пассажиропоток в рабочие дни у станции, как правило, большой.

Для того, чтобы справиться с увеличившимся наплывом пассажиров, в 16:30 на станции включили эскалатор №4 на спуск. Люди моментально заполнили его ступеньки. Стоит отметить, что эскалаторы на "Авиамоторной" – одни из самых длинных в столичной подземке – 53 метра.

Около 17 часов движение лестничного полотна эскалатора вдруг резко ускорилось. За пять секунд оно развило скорость в 2,5 раза превышающую нормативную. Стоявшие на эскалаторе люди, многие из которых даже не держались за поручень, потеряли равновесие и начали падать на нижнюю площадку.

Вниз полетел один человек, другой, одежду упавших начало затягивать под металлическую гребенку. Образовалась огромное столпотворение, люди не понимали что происходит.

Те, кто смог сохранить равновесие, попытались выпрыгнуть на баллюстраду эскалатора – разделительную полосу со светильниками. Но тонкая пластиковая обшивка (всего лишь три миллиметра) не выдерживала веса выпрыгнувших на нее людей. Пассажиры провалились сквозь нее и упали с двухметровой высоты на бетонное основание эскалаторного тоннеля, многие получили травмы различной степени тяжести.

"Авиамоторная". Фото: wikipedia.org

Трагедия длилась около двух минут, за это время вниз скатились около 100 человек. Дежурный по эскалатору делал все возможное, чтобы помочь людям, но оказался бессилен. Он пытался остановить машину рабочим тормозом с пульта в своей кабинке, но тщетно. Не помогло и включение аварийного тормоза.

В 17:10 вход на "Авиамоторную" был ограничен, спустя 25 минут – перекрыт, а в 17:45 станция была полностью закрыта. Составы следовали через нее без остановки.

Позже следствие выяснило, что за несколько месяцев до трагедии на четырех эскалаторах "Авиамоторной" были установлены рабочие тормоза новой системы. Механизмам были нужны настройки по новой инструкции. Но один из мастеров эксплуатации продолжал настраивать их по-старому.

Получается, что все несколько месяцев со времени установки новых тормозных систем эскалаторы эксплуатировались в аварийном режиме, а пассажиры "Авиамоторной" подвергались опасности каждый день. Когда-нибудь механизмы все равно должны были сломаться. 

Причина аварии лежала в изломе ступени 96. При прохождении нижней площадки эскалатора поврежденная ступень постепенно разрушала гребенку, в итоге сработала защита, и отключился электродвигатель. Включившийся тормоз развил необходимый тормозной момент намного позже необходимого времени, а вот механический аварийный тормоз и вовсе не сработал.

Несмотря на то, что в 1982 году численность жителей столицы превысила восемь миллионов человек, новость о трагедии мгновенно разлетелась по городу. Пресса между тем подчеркнуто игнорировала случившееся в соответствии с указаниями свыше. Небольшую заметку дала лишь "Вечерняя Москва": было указано место происшествия, количество погибших и раненых.

Фото: wikipedia.org

По официальным данным, погибли восемь человек, ранения различной степени тяжести получили 30 пассажиров. Но замалчивание трагедии, как это часто бывает, привело к появлению различных слухов.

Поговаривали, что люди проваливались прямо в машинное отделение. Да и жертв, заявляли шептуны, было не восемь человек, а чуть ли не сто. По городу шастали якобы очевидцы трагедии, которые нагнетали обстановку, описывая во всех красках ужасы происходившего на "Авиамоторной". Некоторых из них задерживала милиция за нарушение общественного порядка.

Практически полное молчание партийных чиновников было обусловлено еще и тем, что в город в самое ближайшее время должна была приехать делегация из Нью-Йорка. Посему столицу СССР западным гостям нужно было показать как процветающий город. Трагедия на "Авиамоторной" явно не вписывалась в конструируемую мифологию "развитого социализма".

Автор: Иван Поляков20 февраля 2018, 20:57

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