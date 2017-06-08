Названы официальные причины крушения Ту-154 под Смоленском

Несмотря на утверждения Варшавы, техническая комиссия не нашла следов взрывчатки в разбившемся под Смоленском Ту-154М. К трагедии привело решение неподготовленных пилотов не уходить на запасной аэродром.

"Как следует из окончательного отчета, в ходе работы технической комиссии были проанализированы результаты баллистической и взрывотехнической экспертиз, представленных в комиссию Следственным комитетом России. Никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ выявлено не было", – заявил в интервью РИА Новости председатель технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Алексей Морозов.

Ни характер разброса обломков, ни их состояние не подтвердили версию взрыва или разрушения лайнера в воздухе. Не исчезали и секундные фрагменты записи с черных ящиков Ту-154М, о чем говорят в Варшаве. По данным МАК, на судне было два параметрических самописца – штатный и эксплуатационный ATM-QAR (польского производства), установку которого не согласовывали с разработчиками самолета.

"Было установлено, что запись на нем прекратилась на 2,5 секунды раньше, чем на штатных самописцах (польский не был аварийным, то есть защищенным, поэтому после получения значительных повреждений недостоверность или отсутствие информации на нем вполне объяснимы). Возможно, именно это является источником информации о неких исчезнувших трех секундах", – рассказал Морозов.

Как писали Dni.Ru, о том, что аэропорт Смоленска не работает, было известно еще во время подготовки визита Леха Качиньского в Россию. Незадолго до крушения борт номер один планировали перенаправить в Брянск или Москву, но вскоре выяснилось, что он пытается сесть в Смоленске-Северном.

После трагедии было проведено расследование, но в сентябре 2016 года польская сторона сообщила о новой экспертизе. В Варшаве утверждают, что самолет стал разрушаться в воздухе, а с регистраторов пропали последние секунды записи. Российские эксперты считают непосредственной причиной катастрофы решение пилотов не уходить на запасной аэродром, а системными – недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Напомним, что Ту-154 президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек – 88 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Польская делегация должна была принять участие в траурных мероприятиях в Катыни, посвященных памяти расстрелянных в 1940 году офицеров.