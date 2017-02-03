Назван лучший для родов возраст

Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал, в каком возрасте женщинам лучше всего рожать. Также он сообщил, насколько популярно в столице экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

По словам врача, пик здоровья и физической активности женщины, когда роды проходят легче всего, — это период с 20–22 до 35–37 лет. Разумеется, чем старше роженица, тем выносить ребенка ей будет сложнее.

И этому есть обоснование. "С точки зрения акушеров-гинекологов, чем старше пациентка, тем больше груз заболеваний, которые могут повлиять на беременность", – цитирует Коноплянникова портал мэра и Правительства Москвы.

По словам гинеколога, в столице женщины предпочитают рожать после 30 лет. Это объясняется тем, что перед появлением ребенка они хотят получить образование, построить карьеру, а также приобрести имущество и создать материальную базу для будущей семейной жизни.

Врач сообщил о том, что каждый день в Москве на свет появляется 300–350 новых жителей. По его словам, с 2010 года в столице идет постепенное увеличение рождаемости, растет и выживаемость младенцев. "В 2015 году в Москве было принято 133 576 родов. В 2016-м количество принятых родов достигло 137 тысяч. Процент преждевременных родов остается невысоким, показатель не превышает 6%", – говорит акушер-гинеколог.

Несмотря на положительную тенденцию, в столице остается актуальной проблема бесплодия. Врач напомнил, что оно может быть связано и с воспалительными процессами у женщины, и с проблемами у мужчины. Также он подчеркнул, что бывают ситуации, когда у пары нет сложностей со здоровьем, а беременность не наступает.

Тогда на помощь приходит ЭКО. "Сегодня экстракорпоральное оплодотворение входит в базовую программу ОМС, и эту процедуру можно пройти при наличии медицинских показаний как супружеским парам, так и незамужним женщинам. В Москве процедуру ЭКО в 2016 году по полису ОМС получили более 2600 пациенток", – заключил Коноплянников.