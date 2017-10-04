Американцы раскрыли секрет семейного счастья

Профессор социологии Университета штата Мэриленд Филипп Коэн опубликовал исследование, посвященное семейной жизни американцев. Согласно его работе, граждане США с радикальными политическими взглядами чаще бывают счастливыми в браке.

Феномен счастливых американских семей, с точки зрения ученого, объясняется необходимостью наличия общих взглядов для заключения брака. Коэн полагает, что люди с радикальными взглядами с большей вероятностью будут иметь супруга, который с ними согласен.

Несмотря на это, определяющими для семейного счастья оказались вовсе не одинаковые взгляды, а экономическое благополучие. Разрыв в доле довольных браком людей в бедном и богатом классах населения составляет внушительную цифру – 17%.

Социолог уверен, что дело тут в возможностях, которые дают деньги. Богатые люди могут позволить себе быть счастливыми – взять отпуск, сделать второй половине спонтанный подарок. Кроме того, зажиточные американцы намного меньше подвержены стрессу.

В исследовании также отмечается интересный социологический феномен: развод сейчас более социально приемлемая процедура, чем в 70-е годы прошлого века, но счастливо живущих в браке людей меньше, чем в тот период. В 1970 году 68% граждан США говорили, что они счастливы в браке, а спустя почти полвека такой ответ готовы дать 60% респондентов.

Кроме того, оказалось, что мужчины из США намного чаще счастливы в браке, чем женщины. Коэн спрашивал отдельно мужей и жен, счастливы ли они в семейной жизни. Положительный ответ дали значительно больше мужчин. Это еще раз подтверждает теорию о том, что сильный пол получает больше экономических, социальных и психологических выгод от брака, чем слабый.