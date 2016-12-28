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Собака-обжора приняла форму индейки
"У моей собаки нет шансов. Она целиком проглотила приготовленную на завтра индейку", – написал в социальной сети Twitter хозяин Буббы Дейв.
"Мама приготовила индейку и оставила ее на нижнем ярусе двухуровневого стола, накрыла фольгой и крышкой, – заявил автор снимка. – Она просто не может двигаться. Это была большая, целая грудка индейки".
Фотография обездвиженной собаки мгновенно покорила пользователей Сети и даже попала в некоторые СМИ. На данный момент снимок набрал около 25 тысяч лайков и десять тысяч репостов.
@David_Barrett5 there's the culprit she can't move pic.twitter.com/BDsMlYT2UW— Davyyyy (@David_Barrett5) 24 декабря 2016 г.
Позднее выяснилось, что собака все же оставила небольшой кусок. Хозяева Буббы решили посадить ее на специальную диету на время новогодних праздников.
Greedy dog 'ruins Christmas' after eating her family's ENTIRE turkey �� https://t.co/de6NXYrhEL pic.twitter.com/9ucKNajma8— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 27 декабря 2016 г.
Многие пользователи Сети иронично отнеслись к фотографии Дейва. Один из них прокомментировал снимок словами: "О боже, она приняла форму индейки!"
@David_Barrett5 she's the same shape as the turkey oh my god ��������— aimei (@aimeimelvin) 24 декабря 2016 г.
В семье автора фотографии отметили, что приготовленная птица была рассчитана на трех человек, сообщает The Telegraph. Однако Рождество не было омрачено отсутствием горячего блюда – родственники поделились с семьей Дейва запасной индейкой.
Напомним, что до Нового года осталось чуть более трех дней. Многие пользователи Сети увидели в Буббе самих себя во время праздничных каникул.
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