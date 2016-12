Собака-обжора приняла форму индейки

"У моей собаки нет шансов. Она целиком проглотила приготовленную на завтра индейку", – написал в социальной сети Twitter хозяин Буббы Дейв.

"Мама приготовила индейку и оставила ее на нижнем ярусе двухуровневого стола, накрыла фольгой и крышкой, – заявил автор снимка. – Она просто не может двигаться. Это была большая, целая грудка индейки".

Фотография обездвиженной собаки мгновенно покорила пользователей Сети и даже попала в некоторые СМИ. На данный момент снимок набрал около 25 тысяч лайков и десять тысяч репостов.

@David_Barrett5 there's the culprit she can't move pic.twitter.com/BDsMlYT2UW

Позднее выяснилось, что собака все же оставила небольшой кусок. Хозяева Буббы решили посадить ее на специальную диету на время новогодних праздников.

Greedy dog 'ruins Christmas' after eating her family's ENTIRE turkey https://t.co/de6NXYrhEL pic.twitter.com/9ucKNajma8

Многие пользователи Сети иронично отнеслись к фотографии Дейва. Один из них прокомментировал снимок словами: "О боже, она приняла форму индейки!"

@David_Barrett5 she's the same shape as the turkey oh my god