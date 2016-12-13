Отец рассказал о состоянии тощей Анджелины Джоли

Отец Анджелины Джоли Джон Войт высказался о ее состоянии после того, как СМИ разразились информацией о стремительно теряющей вес актрисе. По словам голливудского актера, Анджелина чувствует себя нормально и "держится, как может".

Анджелина Джоли продолжает борьбу с Брэдом Питтом за единоличную опеку над их детьми. Голливудская актриса страшно переживает. Стресс довел ее буквально до изнеможения – она очень похудела и, говорят, стала много курить.

Пока Анджелина предпочитает держаться от журналистов подальше, никак не комментируя бракоразводный процесс, с репортерами поговорил ее отец Джон Войт. Голливудский актер попытался успокоить встревоженную общественность, которая считает Джоли "отощавшей".

Он заявил, что Анджелина чувствует себя нормально. "Она держится, как может", – сообщил Войт и подчеркнул, что сейчас мысли его дочери занимает не только развод с Брэдом Питтом, но и предстоящие рождественские праздники.

"Рождество – это семейный праздник, а у меня большая семья, – сказал актер E! News. – Я надеюсь встретиться со своими внуками. Пока мы активно строим планы".

Между тем Джоли продолжает давление на Питта. Стало известно, что Анджелина требует проверять Брэда на алкоголь и наркотики аж четыре раза в месяц, сообщает The Daily Mail. И все это для того, чтобы он мог встречаться с их детьми.

Напомним, Анджелина Джоли подала документы на развод в середине сентября, официальной причиной назвав непреодолимые разногласия в вопросе воспитания детей. Также она обвинила мужа в чрезмерном употреблении алкоголя и наркотиков. Кроме того, пошли слухи, что Брэд Питт закрутил роман с партнершей по фильму "Союзники" Марион Котийяр. Однако французская актриса опровергла эту информацию.