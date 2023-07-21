"Я не выздоровела": Кристина Асмус подверглась домашнему насилию

Кристина Асмус раскрыла шокирующие подробности из студенческой жизни.

Популярная российская актриса и кино, телеведущая Кристина Асмус получила широкую известность после исполнения роли Варвары Черноус в комедийном сериале "Интерны" на ТНТ. Сегодня звезда является весьма востребованной артисткой, активно выступает в Московском драматическом театре имени Ермоловой, снимается в рейтинговых фильмах.

Кристина Асмус может похвастаться весьма успешной творческой карьерой. При личную жизнь, увы, так однозначно нес кажешь. В студенческие годы звезда встречалась с актером Виктором Степаняном, а позже был роман с другим коллегой по цеху – Алексеем Гавриловым, исполнившим роль Гоши в телесериале "Универ".

Единственный официальный брак – с юмористом Гариком Харламовы – обернулся разводом. Супруги прожили вместе семь лет и даже обзавелись наследницей, однако сохранить отношения не смогли. К слову, долгое время после развода актриса и резидент Comedy Club не могли разъехаться.

Кристина Асмус и Гарик Харламов долгое время жили в одном особняке и делили крышу с матерью шоумена. Бывшую свекровь артистка еще могла терпеть, но, как говорят злые языки, в какой-то момент комик привел домой новую возлюбленную.

Но и это не самая большая трагедия в жизни 35-летней звезды. Как оказалось, в студенческие годы она подверглась домашнему насилию со стороны партнера, имя которого не стала называть. Шокирующие подробности актриса раскрыла в эфире ютуб-канала "Прослушка".

Кристина Асмус подчеркнула, что до сих пор психологически не отошла от переживаний. "Я не выздоровела", – отметила она. При этом артистка добавила, что в то время ей было страшно кому-то признаться в жизни с "жестоким маньяком-абьюзером".