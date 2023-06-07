Асмус показала поцелуи с новым возлюбленным

Кристину Асмус высмеяли за несостоятельность в личной жизни.

После развода с комиком Гариком Харламовым российская актриса Кристина Асмус никуда не съехала из его дома. Из-за того, что отец хотел заботиться о своей дочери, супругами было принято решение продолжать жить под одной крышей даже после расставания, хотя эта ситуация ужасно удивила и даже шокировала поклонников.

Еще одним потрясением стало то, что Асмус начала открыто строить новую личную жизнь. Поклонники задались вопросом: неужели актриса крутит роман под носом у своего бывшего, да еще и в его доме?

Сейчас Кристина Асмус встречается с актером Романом Евдокимовым. Звезда не скрывает чувства к новому возлюбленному. На днях она поделилась в своем аккаунте серией снимков, на которых избранник целует ее.

Судя по всему, пара отдохнула на день рождения Евдокимова в бане. Поклонники отметили, что коллеги очень подходят друг другу и пожелали им счастья. При этом многие все же потребовали от Кристины Асмус ответа, не живет ли она с любовником в доме Харламова. Ведь помимо бывшего мужа, там живет еще и ее бывшая свекровь.

"А он тоже с вами у Харламова живет?"; "Харламов тоже рядом?" – написали комментаторы.

Ранее между матерью Харламова и Кристиной Асмус разгорелся настоящий скандал. Бывшая свекровь обвинила актрису в бестактности и в том, что она выносит сор из избы на публику. Асмус же была недовольна тем, что Гарик после развода не купил ей и дочери отдельное жилье.