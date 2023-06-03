"Меня ничего не останавливает": 56-летняя Литвинова показала стильный кадр

Сейчас люди одеваются так, как раньше даже раздеваться стеснялись. А некоторые артистки и вовсе норовят предстать без исподнего...

Рената Литвинова уже довольно давно живет и работает в Париже. Рядом ее самые любимые люди – певица Земфира и дочь Ульяна. В этой столице любви уже дважды незамужняя актриса чувствует себя расковано и свободно. Настолько, что позволяет себе ходить без сковывающего движения нижнего белья. И даже с удовольствием позирует в таком виде.

Дочь "богини" – Ульяна Добровская, которой 26 июля стукнет 22 года, – смелые фотографии знаменитой мамы просто обожает. Особенно те, где немного виден бабий срам. Сколько тайны в нем, сколько трепета! Очередной такой кадр актриса, режиссер и сценарист опубликовала на своей странице в социальной сети. Звезда приспустила платье и поманила бабьим срамом. Эротичный снимок сделала фотограф Асет Героева, чьи работы Литвинова особенно ценит за художественность. А сохранила же провокационный кадр с красивой мамой без белья ее наследница.

"В Улиной коллекции прошлого года... Тогда не опубликовала фото, а сегодня меня ничего не останавливает", – подписала фривольное фото Литвинова.

И сразу вспомнились стихи Александра Пушкина:

Взгляни на милую, когда свое чело

Она пред зеркалом цветами окружает,

Играет локоном — и верное стекло

Улыбку, хитрый взор и гордость отражает.