"Меня ничего не останавливает": 56-летняя Литвинова показала стильный кадр

Рената Литвинова уже довольно давно живет и работает в Париже. Рядом ее самые любимые люди – певица Земфира и дочь Ульяна. В этой столице любви уже дважды незамужняя актриса чувствует себя расковано и свободно. Настолько, что позволяет себе ходить без сковывающего движения нижнего белья. И даже с удовольствием позирует в таком виде.
Дочь "богини" – Ульяна Добровская, которой 26 июля стукнет 22 года, – смелые фотографии знаменитой мамы просто обожает. Особенно те, где немного виден бабий срам. Сколько тайны в нем, сколько трепета! Очередной такой кадр актриса, режиссер и сценарист опубликовала на своей странице в социальной сети. Звезда приспустила платье и поманила бабьим срамом. Эротичный снимок сделала фотограф Асет Героева, чьи работы Литвинова особенно ценит за художественность. А сохранила же провокационный кадр с красивой мамой без белья ее наследница.
"В Улиной коллекции прошлого года... Тогда не опубликовала фото, а сегодня меня ничего не останавливает", – подписала фривольное фото Литвинова.
И сразу вспомнились стихи Александра Пушкина:
Взгляни на милую, когда свое чело
Она пред зеркалом цветами окружает,
Играет локоном — и верное стекло
Улыбку, хитрый взор и гордость отражает.