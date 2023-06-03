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Суббота 3 июня

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"Меня ничего не останавливает": 56-летняя Литвинова показала стильный кадр

"Меня ничего не останавливает": 56-летняя Литвинова показала стильный кадр
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Сейчас люди одеваются так, как раньше даже раздеваться стеснялись. А некоторые артистки и вовсе норовят предстать без исподнего...

Рената Литвинова уже довольно давно живет и работает в Париже. Рядом ее самые любимые люди – певица Земфира и дочь Ульяна. В этой столице любви уже дважды незамужняя актриса чувствует себя расковано и свободно. Настолько, что позволяет себе ходить без сковывающего движения нижнего белья. И даже с удовольствием позирует в таком виде.

Дочь "богини" – Ульяна Добровская, которой 26 июля стукнет 22 года, – смелые фотографии знаменитой мамы просто обожает. Особенно те, где немного виден бабий срам. Сколько тайны в нем, сколько трепета! Очередной такой кадр актриса, режиссер и сценарист опубликовала на своей странице в социальной сети. Звезда приспустила платье и поманила бабьим срамом. Эротичный снимок сделала фотограф Асет Героева, чьи работы Литвинова особенно ценит за художественность. А сохранила же провокационный кадр с красивой мамой без белья ее наследница.

"В Улиной коллекции прошлого года... Тогда не опубликовала фото, а сегодня меня ничего не останавливает", – подписала фривольное фото Литвинова.

И сразу вспомнились стихи Александра Пушкина:

Взгляни на милую, когда свое чело
Она пред зеркалом цветами окружает,
Играет локоном — и верное стекло
Улыбку, хитрый взор и гордость отражает.

3 июня 2023, 13:40
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ренату Литвинову сняли в постели с известным бизнесменом

актриса, режиссер. сценарист Рената Литвинова и бизнесмен Михаил Куснирович.
Вдова первого президента России Наина Ельцина и исполнительный директор фестиваля искусств "Черешневый лес" Эдит Куснирович.
Директор по развитию компании Bosco di Ciliegi Константин Андрикопулос, телеведущая Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев.
Руководитель Молодежной балетной программы Большого театра (ГАБТ) Сергей Филин (в центре) с супругой Марией Прорвич и журналист Александр Будберг.
Актер, музыкант, шоумен Николай Фоменко.
Журналист, телеведущий Владимир Познер и его жена, продюсер Надежда Соловьева.
Телеведущая Арина Шарапова.

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