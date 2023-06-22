"Стиль роскоши и изобилия": бьюти-эксперт объяснила реакцию общественности на вычурный наряд Бузовой

Бьюти-эксперт, бизнесвумен Марьяна Авакян объяснила, почему визуальный образ Ольги Бузовой провоцирует столько критики.



Ольга Бузова редко оставляет кого-либо равнодушным. Певицу либо любят за ее труд и искренность, либо ненавидят по ровно тем же причинам.

Зачастую знаменитость сама провоцирует общественность внешним видом или поведением. Бьюти эксперт, бизнесвумен Марьяна Авакян объяснила, почему визуальный образ Ольги Бузовой провоцирует столько критики.

По словам эксперта, певица является одной из самых ярких звезд российского шоу-бизнеса и нет ничего удивительного в том, что она в очередной раз выделилась. "Особенность стиля барокко — это помпезность. Именно для этого использовались дорогие ткани, украшения и оригинальные узоры. Этот стиль зародился в Италии и ему уже более 500 лет. Насколько мне известно, Ольга Бузова влюблена в историю Италии. Сегодня этот стиль вновь становится популярным. Конечно, это уже не те корсеты, пышные платья и башни из кудрей, но и Ольга не за хлебом в магазин вышла в таком наряде", — сообщила Авакян.

Что касается сценического образа и выхода в свет — все это всего лишь продемонстрировали ее роскошь, изобилие, помпезность, отметила эксперт. "У Ольги есть все внешние данные для того, чтобы примерить на себя торжественные наряды с эпохи Людовика XIV. Что касается прически "афрокудри" — очень актуальная прическа среди московских модниц. Выход Ольги Бузовой в корсете , пышной юбке и дорогих украшения — стиль барокко, стиль роскоши и изобилия!", — резюмировала она.

Ранее дни.ру писали о том, что пользователи Сети раскритиковали внешний вид Бузовой. Это произошло, когда певица опубликовала в блоге серию свежих снимков и видео.

На кадрах телеведущая предстала перед публикой в необычном наряде. Ольга позировала на камеру в платье с пышным низом и корсетом. Экстравагантный образ дополнил яркий макияж и мелкие локоны, собранные на затылке. Вероятно, певица рассчитывала увидеть в комментариях похвалу и добрые слова. Однако реакция подписчиков оказалась ровно противоположной.