"Сейчас заплачу": Бузова объяснила свое решение отказаться от любимой собаки

Ольге Бузовой, кажется, приходится многим жертвовать ради своей карьеры.

Экс-звезда "Дома-2" достигла небывалых успехов в карьере. Ее график настолько плотный, что иногда она не может выделить свободный час на отдых. Неудивительно, что Ольге Бузовой из-за работы приходится отказываться от самого дорогого.

Артистка к 37 года пока не успела обзавестись детьми. Всю свою любовь она дарит питомцам, в которых души не чает. Пожалуй, многие помнят, как недавно звезда с трудом переживала смерть своего любимого песика по кличке Челси. Тогда у поющей телеведущей был настоящий траур, а оплакивала четвероногого друга она не один день.

У Ольги Бузовой остались еще две собаки. И одна из них – йоркширский терьер по кличке Ева. В своем микроблоге теледива рассказала, что приняла решение отказаться от жизни со своей собакой, а виной всему как раз ее плотный график. Она решила не мучить питомца и отдала его своему папе. И там, говорит артистка, ее "ребеночек" чувствует себя хорошо.

"Я сейчас заплачу. Я так скучаю", – так подписала кадры с песиком звезда, которая как раз навестила отца и успела потискать питомца.

Звезда публично поблагодарила родственника за то, что он заботится о ее маленьком друге. Она восхитилась тем, какая Ева рядом с ним чистенькая, сытая и счастливая.

"Папуль, спасибо тебе большое за моего ребеночка", – сказала Ольга Бузова перед камерой.