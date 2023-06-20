"Худший сезон": Россияне обвинили Бузову в подсуживании на шоу "Звезды в Африке"

Ольге Бузовой пришлось оправдываться после финала программы "Звезды в Африке".

Шоу "Звезды в Африке" стало одним из самых популярных на российском телевидении. Четвертый сезон зрители очень ждали, однако некоторые, как оказалось, были им разочарованы. "Худший сезон", – пишут на странице ведущей поклонники. Во-первых, из-за состава участников. Судя по комментариям в микроблоге Ольги Бузовой, люди каких-то "звезд" вообще видели впервые.

К примеру, зрители посчитали, что Мария Погребняк – малоизвестная персона, за которой вообще была не интересно наблюдать. "Хотелось бы реально звезд на проекте видеть. Погребняк вообще в первый раз увидела", – пишут пользователи. А во-вторых, многим показалось странным, что на шоу присутствовали друзья поющей телеведущей. И речь не только о бывшей жене футболиста, но и о рэпере ST, который для нее написал первые песни.

На этом фоне россияне принялись обвинять Ольгу Бузову в подсуживании на шоу "Звезды в Африке", ведь именно эти два человека оказались в финале. "Предсказуемо было. Нечестно везде пропихивать свою подругу", – возмущаются пользователи. В итоге поющая телеведущая решила расставить все точки и заверила, что никакой постановки не было, да и с приятелями за кадром она не общалась.

"Во-первых, потому что я профессионал, во-вторых, мои друзья порядочные люди, и играли они честно", – приводит слова Ольги Бузовой РИА ФАН.