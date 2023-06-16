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Пятница 16 июня

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"Потерял": Опальный Панин рассказал о разводе с женой

"Потерял": Опальный Панин рассказал о разводе с женой
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Алексей Панин с грустью признался в крахе отношений.

Вслед за Андреем Григорьевым-Аполлоновым, затронуть тематику личной жизни, которая раньше оставалась в тайне, захотел и Алексей Панин. В своем личном блоге опальный, по мнению многих, мужчина при помощи фото признался, что заскучал по бывшей жене.

Напомним, что в самом начале 2021 года широкой общественности стало известно, что актер женился во второй раз. Избранницей актера стала юрист Ева Тарлакян, которая рассказала как о своем новом статусе, так и о свершившемся бракосочетании в эфире программы "Звезды сошлись".

Но, судя по всему, любовная лодка пары разбилась о быт: на своей страничке в популярной социальной сети Алексей Панин разместил фотографию Евы Тарлакян с подписью, при помощи которой признался в пережитом разводе.

"Увидел свою бывшую жену и подумал о том, что потерял клевую женщину", – с грустью написал Алексей.

Подписчики артиста поддержали своего любимца: попытались успокоить его словами о том, что все происходит к лучшему. Хотя, чисто теоретически у некоторых его поклонниц может быть тайный умысел. Вполне может оказаться и так, что некоторые из них мечтают сами вступить в отношения с Алексеем Паниным, чтобы много смеяться и дурачиться, ведь это, как призналась Ева Тарлякян, у него это отлично получается.


16 июня 2023, 11:20
Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Барских, Панин, Макаревич: список осуждающих Россию артистов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: социальные сети рэпера Face
Фото: oxxxymiron.com / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Sebastian Fuchs via www.imago-im / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Фото: Ariana Ruiz/Pi / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

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