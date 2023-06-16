"Потерял": Опальный Панин рассказал о разводе с женой

Алексей Панин с грустью признался в крахе отношений.



Вслед за Андреем Григорьевым-Аполлоновым, затронуть тематику личной жизни, которая раньше оставалась в тайне, захотел и Алексей Панин. В своем личном блоге опальный, по мнению многих, мужчина при помощи фото признался, что заскучал по бывшей жене.

Напомним, что в самом начале 2021 года широкой общественности стало известно, что актер женился во второй раз. Избранницей актера стала юрист Ева Тарлакян, которая рассказала как о своем новом статусе, так и о свершившемся бракосочетании в эфире программы "Звезды сошлись".

Но, судя по всему, любовная лодка пары разбилась о быт: на своей страничке в популярной социальной сети Алексей Панин разместил фотографию Евы Тарлакян с подписью, при помощи которой признался в пережитом разводе.

"Увидел свою бывшую жену и подумал о том, что потерял клевую женщину", – с грустью написал Алексей.

Подписчики артиста поддержали своего любимца: попытались успокоить его словами о том, что все происходит к лучшему. Хотя, чисто теоретически у некоторых его поклонниц может быть тайный умысел. Вполне может оказаться и так, что некоторые из них мечтают сами вступить в отношения с Алексеем Паниным, чтобы много смеяться и дурачиться, ведь это, как призналась Ева Тарлякян, у него это отлично получается.



