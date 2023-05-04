"Как мужчина, я не мог": вываливший свое главное богатство Лазарев запищал от отчаяния

Сергей Лазарев столкнулся с большими сложностями.



Закончился очередной сезон шоу "Маска" на канале НТВ. Теперь все бывшие участники проекта могут вдоволь пообщаться с журналистами: на днях душу раскрыл Дима Билан, теперь же это сделал Сергей Лазарев.

Билан, пожаловавшийся на огромный вес своего костюма, признался, что за три месяца начал страдать от сильных болей в спине. Казалось бы, Лазарев, которому достался очень тонкий и легкий костюм, должен был быть благодарен своему шансу, но нет: образ принес не меньше проблем.

Оказалось, под обтягивающим костюмом скорпиона Сергею Лазареву было очень сложно сохранить свою анонимность, поэтому ему приходилось регулярно контролировать каждый поворот головы, каждый шаг. К счастью, проект завершен, поэтому вываливший свое главное богатство – стройное и подкачанное тело Лазарев смог вдохнуть с облегчением.



"Приходилось много работать над пластикой, походкой и даже стойкой: стоять, как мужчина, я не мог, только как женщина", – поделился Сергей с журналистами.



Впрочем, это действительно помогло ему запутать судей: в нем видели Анастасию Стоцкую, Ладу Дэнс и многих других певиц. А в один из моментов поющий Сергей Лазарев запищал от отчаяния на таких высоких нотах, что его даже приняли за Шуру.



