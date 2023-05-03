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Среда 3 мая

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Врачи не успели: Алексея Панина не стало в Израиле

Врачи не успели: Алексея Панина не стало в Израиле

Алексея Панина потеряли вслед за Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным.

Не успел Алексей Панин навестить Аллу Пугачеву и облизать нежную дырочку, как в Сети появились печальные новости о сбежавшем из России актере. Алексея Панина не стало в Израиле, что сильно, должно быть, расстроило его поклонников.

В своем телеграм-канале звезда к/ф "Жмурки" рассказал о том, что гастроли на земле обетованной подошли к концу, поэтому он прыгнул в самолет и вернулся в Испанию, откуда теперь отправится дальше.

Вместе со своей дочерью, с кем они ранее получили визы, Алексей Панин отправится в США. Там он посетит Сан-Франциско, встретится с известным режиссером, а также планирует заскочить в Лас-Вегас, дабы, судя по всему, кинуть пару костей, да дернуть рычаг игрового автомата. Каникулы, как сообщил Алексей Панин, продлятся две недели.

Но от внимательных подписчиков не укрылось то, что на несколько мгновений лицо Алексея перекосилось, шею его скрючилась, а затем он стал тереться лицом о свое плечо. Быть может, причиной тому был кожный зуд, либо стрельнувший в шее защемленный нерв.

Поэтому жаль, что визит Алексея Панина в Израиль, который славится по всему миру качеством своей медицины, закончился так скоро и врачи не успели помочь ему избавиться от беспокоившей его проблемы.

"Здравствуй, Америка", – написал полный предвкушения Алексей Панин в своем блоге.


3 мая 2023, 14:22
Алексей Панин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм-канал Алексея Панина✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как менялся Алексей Панин

Одним из первых крупных появлений Алексея Панина в кино стала роль Пысы во всенародно любимой картине "ДМБ".
В военном фильме "В августе 44-го..." актер сыграл водителя грузовика Борискина.
Более масштабную роль - сержанта Кости Мамочкина - досталась ему в картине "Звезда".
Еще раз надел военную форму времен Великой Отечественной войны актер надел в 2009 году на съемках фильма "И была война".
В картине "Сивый Мерин" Панин сыграл главную роль капитана Яшина.
А во втором сезоне сериала "Сыщик районного масштаба" он воплотил на экране образ Сереги Кошкина.
Не чужд Алексей Панин и романтики, что доказывает его роль в драме "И все-таки я люблю...".
Во второй части ленты "Четыре таксиста и собака" Алексей Панин сыграл Мачо.
Сейчас Алексей Панин больше известен по скандальным заголовкам, регулярно появляющимся в СМИ. однако это не значит, что он перестал сниматься. На YouTube появилось его шоу "Хайповости", где в непринужденной манере актер рассказывает о последних событиях в России и мире.

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