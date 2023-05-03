Алексея Панина потеряли вслед за Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным.



Не успел Алексей Панин навестить Аллу Пугачеву и облизать нежную дырочку, как в Сети появились печальные новости о сбежавшем из России актере. Алексея Панина не стало в Израиле, что сильно, должно быть, расстроило его поклонников.

В своем телеграм-канале звезда к/ф "Жмурки" рассказал о том, что гастроли на земле обетованной подошли к концу, поэтому он прыгнул в самолет и вернулся в Испанию, откуда теперь отправится дальше.

Вместе со своей дочерью, с кем они ранее получили визы, Алексей Панин отправится в США. Там он посетит Сан-Франциско, встретится с известным режиссером, а также планирует заскочить в Лас-Вегас, дабы, судя по всему, кинуть пару костей, да дернуть рычаг игрового автомата. Каникулы, как сообщил Алексей Панин, продлятся две недели.

Но от внимательных подписчиков не укрылось то, что на несколько мгновений лицо Алексея перекосилось, шею его скрючилась, а затем он стал тереться лицом о свое плечо. Быть может, причиной тому был кожный зуд, либо стрельнувший в шее защемленный нерв.

Поэтому жаль, что визит Алексея Панина в Израиль, который славится по всему миру качеством своей медицины, закончился так скоро и врачи не успели помочь ему избавиться от беспокоившей его проблемы.

"Здравствуй, Америка", – написал полный предвкушения Алексей Панин в своем блоге.



