"Сделал все, что мог": объявлено о завершении карьеры Димы Билана

Дима Билан принял нелегкое решение.



Одержавший несколько дней назад победу в шоу "Маска" Дима Билан признался после завершения съемок, что его спина потребует внимания остеопата. А если вспомнить еще и про жалобы певца на приносящие дикую боль грыжи в позвоночнике, а также проблемы с ЖКТ...

Таким образом, сделанное Дмитрием признание о том, что он подумывает об уходе на покой, кажется все менее спонтанным. Тяжело ему, признавался певец, и из-за того, что выходя за порог своего жилища он сразу же оказывается в публичном пространстве, где ему необходимо постоянно быть начеку.

Поклонники победителя Евровидения 2006 года, оказавшись в шоке от услышанного, бросились к тарологу Марианне Абравитовой, которая, разложив карты, успокоила взволнованных меломанов. По ее словам, пусть ранее и было объявлено о возможном завершении карьеры Димы Билана, это решение еще будет пересмотрено артистом.

"Ему только кажется, что он устал от творчества и сделал все, что мог. Без сцены он существовать не сможет", – заявила эзотерик о душевном состоянии Билана.

По словам таролога, Дима Билан – перфекционист, поэтому ему часто кажется, что он справляется хуже, чем мог бы. Именно по этой причине он и может провести эксперимент: временно уйти со сцены. Тем не менее, продолжает женщина, это и поможет певцу понять, что главная вещь в жизни это все-таки музыка.

"Насовсем никогда не уйдет со сцены", – завершила она свой расклад про Диму Билана.



