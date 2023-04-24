Вот и сказочки конец: Королева подала на развод из-за ненависти свекрови

Они были такой красивой парой, но помешала свекровь и обстоятельства

За период с января по июнь прошлого года количество официальных разводов в стране, по данным Росстата, составило 318 тысяч, а браков – 369 тысячи. В этом году данных еще нет, но вряд ли они будут сильно отличаться. А только что в эту печальную статистку добавила печальных данных Королева – стало известно про ее развод.

Они познакомились в октябре 2019 года, а брак был заключен в 2021-м. И Королева в мае 2022-го даже успела родить от избранника. Вначале муж души не чаял в супруге, но потом начались проблемы...

Возможной причиной развода стал недавний скандал в Таиланде: тогда музыкант опубликовал в своем блоге серию видео, на которых Королева плакала и просила вернуть ей и их девятимесячной дочери паспорта. Вскоре супруге удалось вернуться в Москву, после чего она рассказала, что свекровь настраивает мужа против нее. Наконец, все поняли, что разойтись будет лучше.



"Во избежание сплетен и домыслов – мы с супругой разводимся. Все споры и возникшие вопросы будут урегулированы нашими адвокатами. Я счастлив, что у меня есть дочь Тина, и я всегда буду рядом", — заверил 43-летний рэпер Гуф. Этот брак у экс-участника группы Centr Алексея Долматова (так на самом деле зовут исполнителя) с Юлией Королевой был уже вторым...