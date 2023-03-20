"Нужны продукты": живущий впроголодь Куклачев борется за каждую копейку

Главный дрессировщик кошачьих Юрий Куклачев пообщался с журналистами. Рассказал он им о том, что покой ему только снится, ведь он до сих пор продолжает работать даже несмотря на преклонный возраст.
Причиной того что 73-летний Куклачев борется за каждую копейку, сообщает портал ОСН, является размер его пенсии. От государства он получает 30 тысяч рублей, но все они уходят на бензин для его автомобиля.
"Еще нужны продукты, нужно покупать корм для кошек", – пожаловался Юрий Куклачев в интервью.
Разумеется, признался Юрий Дмитриевич, что если бы он вел меня активный образ жизни, то выделенных денег бы ему хватило с лихвой. В качестве примера он рассказал о своих родственниках.
Живущий впроголодь, на первый взгляд, пожилой человек с пенсией в 15 тысяч рублей, может создать солидные накопления если он мало выходит из дома. Именно так и случилось с тетей Юрия Куклачева, которой продукты привозили дети.
Хватало небольшой пенсии, сообщает Телеканал 360, и отцу народного артиста. Родитель Юрия Куклачева большую часть года проводил на даче и питался исключительно выращенными на огороде овощами.