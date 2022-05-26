"Это же самый настоящий урод!": Злющий Куклачев закопал осквернившего Россию известного артиста

Юрия Куклачева шокировала выходка одного артиста.

Скандально известный рэпер не так давно был включен в список иностранных агентов. И, судя по реакции общественности, многим это решение показалось правильным. Артисту до сих пор припоминают высказывание, которым он осквернил Россию: было время, когда Моргенштерн* заявил, что не понимает баснословных трат на празднование Дня Победы. Как оказалось, поведением музыканта не доволен и Юрий Куклачев.

Знаменитый дрессировщик только недавно узнал о существовании скандально известного рэпера. Причем рассказал ему о нем любимый младший внук Марик, который оказался ярым фанатом творчества музыканта. Мальчик включил знаменитому дедушке пару песен своего кумира. Услышав их, у артиста буквально отвисла челюсть: он просто не понял, как такое может слушать современная молодежь.

"Но это же самый настоящий урод!" – закопал своим жестким высказыванием рэпера Юрий Куклачев.

Тогда артист решил провести с внуком воспитательную беседу и объяснить, что слушать подобные песни ни в коем случае нельзя: мол, в композициях мат на мате, а говорить подобным образом в обществе не принято. Дрессировщик привел в пример Марику родителей, да и себя тоже, как приличных людей, которые не используют в речи такие слова. Юрий Куклачев признался, что беседа пошла внуку на пользу: он пообещал дедушке больше не включать музыку развязавшего язык Моргенштерна*

*признан иностранным агентом в России.

