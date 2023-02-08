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"Уменьшила себе года": Скрывавшую возраст Андрееву сдали с потрохами

Сколько лет Екатерине Андреевой?
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Тема возраста знаменитой ведущей новостей вновь всплыла. Впрочем, рассуждения о том, сколько же на самом деле лет брюнетке, на просторах Интернета идут из года в год. Да, и сама Екатерина Андреева недавно говорила, что ей "приписывают порядка шести лет".

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 Екатерина Сергеевна Андреева

Екатерина Сергеевна Андреева телеведущая, актриса, журналистка

Даже "Википедия" не знает точного ответа на этот вопрос, ведь там указаны сразу два года рождения лица Первого канала – 1961-й и 1965-й. Неожиданно в этой истории оказалась замешана Юлия Меньшова, в адрес которой посыпались утверждения, мол, она сдала с потрохами скрывающую возраст телеведущую.

Актриса в своем личном блоге просто-напросто восхитилась внешностью своей французской коллеги Филиппин Леруа-Болье, которой в этом году исполняется 60 лет. Звезда театра и кино отметила, что у нас тоже есть такие примеры, приведя Екатерину Андрееву.

"Ей 61 год, на секундочку", – написала Юлия Меньшова.

Высказывание актрисы тут же разлетелось по телеграм-каналам с посылом о том, что она рассекретила возраст бессменной ведущей новостей. А россияне в комментариях принялись писать, что якобы давно догадывались об обмане брюнетки.

"Да это известно, уже раньше писали, что она уменьшила себе года", – отметил кто-то из пользователей.

Позже Юлия Меньшова вновь вышла на связь, чтобы дать понять, что не знала о том, насколько возраст звезды новостей – горячая тема. Как оказалось, цифру артистка подглядела в той самой "Википедии", а потому, судя по всему, она точно не в курсе, сколько на самом деле лет Екатерине Андреевой.

Екатерина Андреева. Фото: Evguenii Matveev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 8 февраля 2023, 04:48 Источник: Телеграм-канал Юлии Меньшовой ✓ Надежный источник
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