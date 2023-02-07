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Тяжело дышит и почти не говорит: Пропавшего после выписки немощного Михалкова сняли на камеру

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Что с Никитой Михалковым?

В начале января вся страна переживала за жизнь легендарного режиссера, ведь в столь преклонном возрасте он попал в больницу с двусторонней пневмонией и, как сообщали источники, буквально висел на волоске от смерти. 77-летнего Никиту Михалкова положили в реанимацию, а поклонникам и близким оставалось молиться за его выздоровление.

Благо, маэстро выкарабкался! Его выписали из больницы, однако родственники отказывались отвечать на вопросы о самочувствии. Сам артист после возвращения домой намекал на то, что немощен, потому что ему еще понадобилось время на восстановление и реабилитацию.

Видимо, поэтому после выписки Никита Михалков пропал, ведь 27 января на церемонии вручения национальной кинонаграды России "Золотой орел", где его так ждали, он не появился. Но в конце концов режиссер показался публике: в Театре сатиры он и другие актеры отыграли спектакль "12". Во время постановки мэтра сняли на камеру. На опубликованном Пятым каналом видео заметно, как он тяжело дышит.

На кадрах он также почти не говорит. Видимо, оператору не удалось снять сцены, где у артиста длинные реплики. В любом случае переживший страшный недуг Никита Михалков выглядел бодро, а в конце спектакля поблагодарил врачей за лечение и публику за любовь и переживания.

7 февраля 2023, 13:00
Никита Михалков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал ✓ Надежный источник

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