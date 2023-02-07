"Нечем дышать": оказавшаяся в жестких условиях Асмус чуть не лишилась чувств

Актриса театра и кино, звезда скандального фильма "Текст" Кристина Асмус сейчас отдыхает в Египте. Помимо пляжей и отелей блондинка устроили и культурную программу. Она призналась поклонникам, что давно хотела исполнить одну мечту.
Почти 14 лет Кристина мечтала посетить Гизу и увидеть пирамиды древних фараонов. Еще будучи студенткой института, она грезила о древних сооружениях в далекой стране. Своими приключениями она делится в социальных сетях. Однако, Асмус даже не могла предположить, насколько условия поездки будут жесткими.
Оказывавшаяся внутри пирамиды Кристина Асмус чуть не лишилась чувств, но увы, не от красоты увиденного. Из-за жары снаружи внутренние коридоры пирамиды Хеопса были душными, и казались еще меньше, чем они есть на самом деле. А внутри нужно и вовсе карабкаться почти на коленях по узким и извилистым коридорам пирамиды.
"И внутри было не просто жарко, а прям нечем дышать", — говорит Кристина в микроблоге.
Однако, посещение пирамиды Хеопса все равно впечатлило актрису. Она заявила, что это было большим событием. Возможно, Кристина Асмус захочет вернуться в Египет, чтобы повторить свой героический поступок.