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"Вот это я люблю!": Сунувшую огромный прибор между ног разведенку Асмус перекосило от экстаза

Асмус хорошо!
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Кажется, нет в мире того, что могло бы смутить знаменитую блондинку. Звезда "Интернов" спокойно снимается в откровенных сценах, а в ее соцсетях можно встретить довольно провокационные снимки. Многие поклонники отмечают, что за последние годы Кристина Асмус из скромницы превратилась в весьма развязную девицу.

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 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

Пока после развода Гарику Харламову приписывают романы, актриса, кажется, всю себя посвятила дочери Анастасии. В своем микроблоге блондинка рассказывает об учебе наследницы, а также подвиги, на которые она идет ради своей кровинушки. К примеру, Новый год блондинка отмечала в Дубае, потому что именно такого праздника захотелось ее дочери.

А на этот раз Кристина Асмус показала, как прошел день рождения Анастасии. Детская вечеринка получилась очень яркой и веселой – настолько, что звездная мать не удержалась и отдалась развлечениям с маленькими гостями. Как призналась актриса, праздники для малышей – это ее любимые мероприятия.

"Вот это я люблю! Вот это абсолютно мой формат!". – написала в своем микроблоге актриса.

Она также опубликовала пару снимков, на одном из которых предстала в довольно странном виде. Экс-супруга Гарика Харламова сунула огромный прибор в виде хлопушки между ног, а ее лицо смачно перекосило – видимо, от экстаза, полученного во время веселья с детворой. Мимо этой фотографии не смогли пройти пользователи, отметив, что на ней Кристина Асмус смахивает на клоуна.

Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 января 2023, 13:10 Источник: Соцсети • Требует проверки
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