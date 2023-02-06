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Понедельник 6 февраля

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"А как же Гарик?": Живущую с Харламовым после развода Асмус поймали с любовником

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Бдительные фанаты разоблачили Асмус.

Прошлый год у знаменитой блондинки был очень насыщенным. И речь не только о проектах, в которых она приняла участие. Запомнился 2022-й актрисе и ее поклонникам громким скандалом с экс-супругом Гариком Харламовым. Благодаря их публичной перепалке публика узнала, что Кристина Асмус после развода продолжает жить с бывшим под одной крышей.

Вместе с тем поползли слухи о тайном романе звезды с коллегой по творческому цеху Романом Евдокимовым. Поклонники теперь стараются найти все новые доказательства того, что звезды состоят в отношениях. На этот раз актрису поймали с предполагаемым любовником во время отдыха в Египте.

В своем микроблоге Кристина Асмус разместила серию фотографий, сделанную, судя по всему, во время завтрака. Россияне стразу обратили внимание на то, что стол сервирован на две персоны.

"С Евдокимовым отдыхает. Когда они уже публично подтвердят свои отношения?", – пишут в комментариях пользователи.

Внимательные фанаты также нашли на странице предполагаемого бойфренда звезды снимок из СПА-отеля и решили, что после поездки в Дубай с дочкой она решила устроить романтический отдых с любовником.

Не обошлось в комментариях и без упоминания бывшего мужа актрисы. Кого-то очень сильно волновало, как же блондинка смогла бросить своего экс-супруга и уехать на отдых без него, скорее всего, припомнив всплывшую информацию о совместном проживании.

"А как же Гарик? Гарик уже в прошлом, он бывший муж", – устроили целое обсуждение поклонники Кристины Асмус.

6 февраля 2023, 12:40
Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
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