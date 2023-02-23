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Четверг 23 февраля

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Тайные страсти и внебрачные дети: что скрывал от жены любвеобильный Олег Янковский

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23 февраля Янковскому могло бы исполниться 79 лет.

Всю жизнь Олег Янковский был женат на одной женщине. Людмилу Зорину он встретил еще во время учебы в театральном, пара поженилась, когда будущий артист был на втором курсе. В пары родился сын Филипп.

С виду семья выглядела идеальной: два успешных актера, умница-ребенок, достаток. Но в реальности все было не совсем так. По крайней мере, так утверждают женщины, которые были влюблены в Янковского и которым он, судя по всему, отвечал взаимностью.

В театральных кулуарах поговаривали, что актер постоянно крутил романы на стороне: то с гримершами, то со вторыми режиссерами... А вот актрис остерегался, так как боялся скандала – кажется, не зря. Что же скрывал от жены любвеобильный Олег Янковский?

Уже после смерти актера Елена Проклова призналась: в молодости делала аборт, а отцом того нерожденного ребенка был женатый коллега Олег Янковский. "Это была моя любовь. Мы встречались… Аборт делала 2 сентября, в мой день рождения", – рассказывала артистка.

Правда, после случившегося она решила закончить отношения, так как не хотела рушить его семью. Уже гораздо позднее, по словам Елены Прокловой, они снова встретились и поблагодарили друг друга за те чувства, что пережили в прошлом.

Еще одной женщиной, рассказавшей о связи с Олегом Янковским, была актриса Елена Костина. Они познакомились на съемках фильма "Полеты во сне и наяву", молоденькая артистка играла любовницу героя и... без памяти влюбилась в жизни. Но, как уверяла Костина, тогда заставила себя забыть о чувствах, так как понимала, что мужчина несвободен.

Роман, правда, у них все же случился, но 10 годами позже, на съемках другой картины. Тогда актриса переживала смерть мужа, который погиб в 1992 году, и отношения, вспыхнувшие с Олегом Янковским, помогли ей вернуться к жизни. "Это как "Солнечный удар" Бунина: обожгло и оставило след от ожога на всю жизнь", – вспоминала Елена Костина.

Третьей женщиной, которой приписывают отношения с актером, была Елена Войновская. Артистка "Сатирикона" никогда не распространялась об этой связи, обо всем рассказала ее мать. В начале нулевых замужняя актриса родила сына, но... не от супруга. По словам родительницы Войновской, отцом ребенка стал Олег Янковский. Мальчика она назвала в его честь.

23 февраля 2023, 16:49
Фото: Mikola Gnisyuk / Russian Look / www.globallookpress.com
StarHit✓ Надежный источник

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