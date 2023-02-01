"Уехал с огромным количеством денег": Обобравшего россиян позорника Слепакова сдали с потрохами

Семена Слепакова публично унизили

Знаменитым комика, как известно, сделало шоу Comedy Club: музыкант стал выступать на телевидении и исполнять для поклонников смешные и, как правило, безобидные композиции. Но теперь артист поет о другом: перебравшись за границу, Семен Слепаков стал смеяться над годами кормившей его страну.

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Недавно, к примеру, у него вышла песня, которой он буквально поглумился над гибелью российских солдат. Эта выходка не на шутку разгневала соотечественников: на просторах Интернета его называют предателем, позорником, а также призывают лишить гражданства.

Песня Семена Слепакова привлекала внимание и некогда коллег по творческому цеху. В частности, внимание на нее обратил скандально известный журналист Отар Кушанашвили, который в своем шоу публично отчитал комика за непотребства. Шоумен уверен, что его песенки про "дворовую шпану" и непристойных девочек предназначены для дурачков. А потому восторга публики в прошлом от творчества юмориста он никогда не разделял.

Отар Кушанашвили также считает, что экс-резидент Comedy Club незаслуженно добился успеха и богатства.

"Уехал с огромным количеством денег, и столько в нем бесстрашия… Полная вседозволенность", – сдал с потрохами комика журналист.

А ведь эти деньги Семен Слепаков получил от россиян, которых, можно сказать, нагло обобрал: собирал гонорары с народа за концерты, а потом в него же и плюнул, беззаботно уехав за границу и начав поливать грязью родину.