Потеряли легенду: Выписанного из больницы Михалкова настигла смерть

Не так давно вся Россия переживала за состояние культового режиссера, который попал в больницу. 77-летний артист был госпитализирован с двусторонней пневмонией и буквально висел на волоске от смерти, ведь ситуация для человека в возрасте очень опасная. Проведя время в реанимации, Никита Михалков все-таки выкарабкался.
Маэстро выписали из больницы. Однако пока родственники отказываются отвечать на вопросы по поводу его самочувствия. Впрочем, кажется, что с режиссером все хорошо, ведь он уже анонсировал в своем телеграм-канале скорый выход в свет. Видимо, после болезни он не выдержал – прямо рвется работать! 6-7 февраля мэтр появится на сцене Театра сатиры в спектакле "12".
Никита Михалков в роли одного из присяжных по сценарию столкнулся со смертью – отца подсудимого, судьбу которого ему и другим присяжным предстоит решить. Премьера постановки состоялась еще в 2021 году, так что режиссер в своем микроблоге поделился фотографиями с одного из показов.
Правда, глядя на снимки, россияне потеряли легенду отечественного кинематографа: в кадре режиссера нет, чего не скажешь о его коллегах. Но это не значит, что Никита Михалков не появится в грядущем спектакле: публика наверняка жаждет увидеть выздоровевшего режиссера.