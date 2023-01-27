"Маму бросила как собаку ненужную": утонувшая в слезах Литвинова заговорила о возвращении

56-летняя актриса и кинорежиссер Рената Литвинова сейчас живет в Париже. Как и многие другие звезды, она приняла решение уехать из России в начале прошлого года. Своей новой жизнью она делится в своих социальных сетях. А еще, как выяснилось, актриса ходит и на разные интервью.
В Сети распространился ролик, где утонувшая в слезах Рената Литвинова говорит о семье и о родной маме. Близкие люди не смогли или не захотели покинуть свою страну, поэтому теперь у женщины нет возможности постоянно проводить с ними время.
"У меня там живет мама. Там есть очень много людей, которых я люблю", — делится Литвинова.
На вопрос ведущего о поездке в Россию Рената не смогла ответить. Некоторые поклонники предположили, что так Литвинова проверила ситуацию — как реагирует публика на разговоры о возвращении.
Другая же часть поклонников резко всполошилась от таких слов. Некоторые комментаторы оставили свое жесткое мнение под видео, показав свое настоящее лицо. Пока актриса и близкая подруга певицы Земфиры никак не прокомментировала такую общественную реакцию.
"Вот, мама живет "там", а ты маму свою бросила... как собаку ненужную", — написал неизвестный подписчик Ренаты Литвиновой.